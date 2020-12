Samsung è solita lanciare per i propri smartphone diverse varianti per quanto riguarda sia la configurazione di memoria che le colorazioni ed anche la serie Samsung Galaxy S21 permetterà agli utenti di scegliere tra varie opzioni.

Nelle scorse ore la Webzine tedesca Winfuture.de ha svelato quella che dovrebbe essere la situazione in Germania per quanto riguarda le diverse varianti dei tre smartphone della serie top di gamma del produttore coreano.

Samsung Galaxy S21, le configurazioni di memoria e i colori

Ebbene, almeno inizialmente il modello “base” dovrebbe essere disponibile con 128 GB o 256 GB di memoria integrata e in tre colori (bianco, rosa e viola) mentre la variante “Plus” dovrebbe avere le medesime configurazioni di memoria ma le colorazioni disponibili sarebbero diverse (argento, nera e viola).

Per quanto riguarda la versione “Ultra“, infine, il produttore coreano avrebbe deciso di offrire agli utenti tre opzioni per la memoria (128 GB, 256 GB e 512 GB) e due per i colori (argento e nero).

E sempre a proposito del modello più costoso, dalla Germania arrivano nuove conferme alle indiscrezioni secondo cui potrà contare sul supporto S Pen e pare che, visto che non sarà integrato uno slot nella scocca dello smartphone per conservare l’accessorio, la soluzione studiata sia quella di dotare le custodie del telefono di un apposito scomparto ove riporre il pennino.

Ricordiamo che nelle scorse ore il popolare leaker Ice Universe ha reso noti i risultati di un test secondo cui le versioni europee degli smartphone della serie Samsung Galaxy S21, ossia quelle dotate di una CPU Samsung Exynos 2100 (mentre negli Stati Uniti avranno un chip Qualcomm Snapdragon 888), potrebbero essere in grado di garantire un notevole miglioramento per quanto riguarda l’autonomia rispetto alla generazione lanciata quest’anno (animata da un processore Exyons 990).

Inoltre, dovrebbero avere a disposizione gli accessori Clear View Cover, Led Cover, Led View Cover, Silicone Case, Leather Cover, Protective Standing Cover, Clear Protective Cover, Clear Standing Cover, Smart Kvadrat Case e Clear Cover. Probabilmente ne sapremo di più la prossima settimana, quando il chip Samsung Exynos 2100 sarà presentato ufficialmente dal colosso coreano.