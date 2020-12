In attesa della presentazione ufficiale della gamma Samsung Galaxy S21, in programma per il mese prossimo (la data presunta è quella del 14 gennaio), in Rete si continuano a susseguire anticipazioni varie sulle caratteristiche principali che i nuovi device del colosso coreano dovrebbero vantare.

In queste settimane abbiamo avuto modo di scoprire il presunto design dei tre modelli della nuova serie di punta di Samsung grazie allo staff di Let’s Go Digital, che nelle scorse ore ha pubblicato nuove immagini rendering realizzate dal designer italiano Giuseppe Spinelli, riassumendo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore.

Le nuove immagini rendering della serie Samsung Galaxy S21

Ricordiamo che, a livello di design, la principale differenza tra la versione base di Samsung Galaxy S21 e quella Plus è rappresentata dalle dimensioni del display e dalle colorazioni della scocca mentre la variante Ultra potrà contare su una fotocamera posteriore con un sensore ulteriore e tutti e tre i modelli potrebbero avere una scocca in plastica (o, meglio, in “Glastic”, così come il produttore ama chiamare tale materiale).

Sembra sempre più probabile che il produttore coreano faccia arrivare sul mercato (quantomeno in alcuni Paesi) i suoi nuovi smartphone senza il caricabatterie e gli auricolari inclusi nella confezione di vendita, seguendo l’esempio di Apple con iPhone 12.

Tutti e tre i modelli potranno contare sull’interfaccia Samsung One UI 3, basata su Android 11 e saranno animati da un processore Qualcomm Snapdragon 888 o Samsung Exynos 2100, a seconda del mercato di destinazione (in Europa arriverà la variante Exynos).

Per quanto riguarda i possibili prezzi, infine, la versione base dovrebbe arrivare sul mercato a partire da 900 euro circa mentre la variante Plus dovrebbe partire da circa 1.050 euro. Più costosa, infine, la versione Ultra (che supporterà anche S Pen), che sul mercato potrebbe arrivare a circa 1.300 euro.

Per l’esordio sul mercato, sempre stando alle ultime indiscrezioni, ci sarà da attendere fino a venerdì 29 gennaio 2021. Staremo a vedere.