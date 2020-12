Nonostante manchi ancora un mese alla presentazione della serie Galaxy S21 di Samsung, continuano a fioccare in maniera impressionante le anticipazioni relative ai nuovi flagship che, ricordiamo, saranno svelati ufficialmente il 14 gennaio.

Tocca a Samsung Galaxy S21+ mostrarsi dal vivo in un filmato nel quale viene data prova della potenza del chipset Snapdragon 888, grazie alla suite Geekbench 5. Arrivano inoltre interessanti conferme sia per quanto riguarda memorie e colori delle tre varianti sia per quanto riguarda il supporto alla S Pen.

Video hands-on di Samsung Galaxy S21+

Arriva dal canale YouTube Ransom Stuff 2 un breve video hands-on dedicato a Samsung Galaxy S21+. Non aspettatevi però di vedere granché dello smartphone, visto che per buona parte del filmato è stata ripresa l’esecuzione della suite Geekbench 5.

Il modello testato è SM-G996U, destinato quindi al mercato statunitense e dotato della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888 annunciata la scorsa settimana da Qualcomm. È comunque possibile vedere la cover posteriore, quasi sicuramente realizzata in plastica, con la fotocamera posteriore rastremata col frame laterale.

L’autore del video sottolinea alcuni problemi di saturazione nelle foto, ma è possibile che la cosa sia dovuta a un software non definitivo, trattandosi quasi certamente di un esemplare di pre-produzione.

Colori, memorie e S Pen

Dalla Germania invece arrivano, se mai fossero state necessarie, conferme sui tagli di memoria e sulle colorazioni che arriveranno nel Paese e quasi certamente su tutti i mercati europei. Nessuna sorpresa quindi con Samsung Galaxy S21 che sarà disponibile nelle versioni con 128 e 256 GB nelle colorazioni grigio, bianco, rosa e viola.

Per Samsung Galaxy S21+ invece ci saranno versioni da 128 e 256 GB in argento, nero e viola mentre Samsung Galaxy S21 Ultra potrà essere acquistato nei tagli da 128, 256 e 512 GB nelle versioni argento e nero.

Per Samsung Galaxy S21 Ultra inoltre è prevista una speciale cover in grado di alloggiare una S Pen, inclusa nella confezione di vendita. Sarebbero dunque confermate le voci secondo cui la variate top dei nuovi flagship sarebbe in grado di supportare l’iconica S Pen, resa famosa dalla serie Galaxy Note.

È dunque possibile che per il 2021 vedremo ancora le due serie regine di Samsung, che potrebbe decidere per l’unificazione a partire dal 2022.