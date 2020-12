L’impero di Mark Zuckerberg crolla ancora una volta a distanza di qualche mese: Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano e stanno avendo diversi problemi a inviare e ricevere messaggi, di qualsiasi tipo, a pubblicare nuovi contenuti e aggiornare i feed oggi 10 dicembre 2020.

Al momento non si conoscono le cause di questo down così esteso, ma tranquilli perché non è un problema del vostro smartphone se non riuscite a pubblicare un post, non riuscite a pubblicare una storia o utilizzare qualche funzionalità delle relative applicazioni dei vari social network.

Tutto dovrebbe rientrare, al solito, nel giro di qualche ora, tempo che i tecnici trovino le eventuali falle e le riparino. Vediamo più ne dettaglio cosa sta succedendo sia in Europa che in Italia, dove i problemi sembrano assai diffusi.

Principalmente Facebook non permette di pubblicare post, di caricare le immagini e di aggiornare il feed. Sembra raggiungibile sia da web che da applicazione, tuttavia è praticamente inutilizzabile per via dei continui problemi sopraccitati.

Anche WhatsApp sembra stia avendo problemi, con l’applicazione che sembra continuamente andare a singhiozzo. Il problema principale di WhatsApp riguarda l’impossibilità di ascoltare i messaggi audio, però i problemi riguardano un po’ tutta l’applicazione

Nel caso di Instagram, invece, i problemi sembrano a tutto campo: impossibile pubblicare storie, impossibile aggiornare il feed e le storie degli amici, impossibile pubblicare post. Insomma, l’applicazione risulta quasi inutilizzabile.

Vi terremo aggiornati in questa pagina qualora ci fossero novità. Anche voi state riscontrando problemi?