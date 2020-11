Vodafone Happy Black abbraccia nuovi partner e rilancia il Quiz a premi

Per il mese di novembre 2020, Vodafone accoglie qualche novità all’interno di Vodafone Happy Black, il programma fedeltà a pagamento che offre accesso a offerte e vantaggi esclusivi, sotto forma di nuove partnership e di proseguimento del Quiz a premi del mercoledì.

Come forse sapete già, Vodafone Happy Black prevede un costo di 1,99 euro al mese con il primo mese di prova gratuita e può essere attivato sia direttamente dall’utente tramite MyVodafone che presso i rivenditori autorizzati. L’adesione al programma permette di avere accesso a sconti dedicati, in ogni caso il cliente può decidere di disattivare la sottoscrizione o gratuitamente tramite l’area Web Fai Da Te o chiamando il numero gratuito 42070 dalla propria SIM, o al costo di 2,99 euro tramite il servizio clienti.

Vodafone Happy Black: novità di novembre 2020

Vodafone Happy Black Quiz

La prima segnalazione da fare in merito a Vodafone Happy Black attiene al Quiz a premi di cui vi avevamo parlato in tempi non sospetti: in programma ogni mercoledì dalle ore 8 alle ore 23, il quiz in questione entra adesso nella Fase 2 e l’operatore ne ha conseguentemente aggiornato il regolamento.

Attivo già da oggi, 11 novembre, e fino al 2 dicembre, il quiz propone dunque altre quattro sessioni di gioco e condurrà all’elaborazione di altrettante nuove classifiche settimanali e di una classifica finale riferita proprio alla Fase 2.

Come già accaduto per la Fase 1, i clienti iscritti a Vodafone Happy Black avranno a disposizione un tentativo per ciascuna sessione di gioco, mentre quelli iscritti solo a Vodafone Happy ne potranno usare soltanto uno per tutta la Fase 2.

Nessuna modifica per quanto riguarda il funzionamento del quiz:

8 domande di cultura generale via via più impegnative;

si potranno leggere per 3 secondi;

le risposte corrette, fra le tre disponibili, dovranno essere indicate entro 10 secondi per ogni quesito.

In base alla correttezza e alla velocità della risposta verranno forniti alcuni punti (Happy Black Points) il cui ammontare deciderà la posizione nella graduatoria settimanale ed eventualmente in quella finale. In base ai punti ottenuti durante i vari appuntamenti settimanali, i primi 1000 classificati della rispettiva classifica settimanale riceveranno una ricarica telefonica Vodafone da 5 euro.

Invariati anche i premi finali previsti dal concorso, che verranno assegnati ai primi 10 della classifica finale della Fase 2:

1 smartphone Xiaomi Mi 10T Pro al primo classificato;

1 monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter Essential al secondo classificato;

al secondo classificato; 1 smartphone Redmi Note 9 al terzo classificato;

1 paio di auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 per ognuno degli utenti posizionati dal quarto al decimo posto.

Nuovi partner per sconti e promozioni

La seconda novità è più articolata e attiene al rinnovamento della lista dei partner che mettono a disposizione sconti e promozioni esclusivi per i clienti Vodafone Happy Black.

In primo luogo, ci sono alcune uscite di scena da riportare: sono giunte al termine le collaborazioni con Carrefour, TIDAL Premium, Nilox, Gardaland e Stroili.

Tra i nuovi arrivi, invece, vale la pena segnalare O Bag, Treedom, Libellus e Virgin Active. In particolare:

O Bag mette a disposizione uno sconto del 30% a fronte di una spesa minima di 75 euro, valido sia online che in negozio (il codice va, rispettivamente, inserito al check out o mostrato alla cassa);

mette a disposizione uno sconto del 30% a fronte di una spesa minima di 75 euro, valido sia online che in negozio (il codice va, rispettivamente, inserito al check out o mostrato alla cassa); Treedom permette di raddoppiare un bel gesto green: i clienti che sceglieranno di piantare un albero – con possibilità di seguirne a distanza la crescita – ne riceveranno un secondo in regalo;

permette di raddoppiare un bel gesto green: i clienti che sceglieranno di piantare un albero – con possibilità di seguirne a distanza la crescita – ne riceveranno un secondo in regalo; Libellus propone un’iniziativa simpatica in vista del Natale: un codice sconto del 35% da sfruttare per la creazione della propria fiaba personalizzata;

propone un’iniziativa simpatica in vista del Natale: un codice sconto del 35% da sfruttare per la creazione della propria fiaba personalizzata; Virgin Active offre ai clienti Happy Black ben 2 mesi di abbonamento gratuito a Virgin Active Revolution, con oltre 70 corsi live a settimana corsi e gli oltre 650 on-demand. Lo sconto vale solo per i nuovi account, non è cumulabile con abbonamenti attivi o altre promozioni e, salvo tempestiva disattivazione, prevede il rinnovo automatico al costo standard di 14,90 euro al mese.

Per maggiori dettagli su queste e tutte le altre iniziative di Vodafone Happy Black, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del programma:

