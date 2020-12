Il mese scorso Huawei ha venduto HONOR che ha guadagnato l’accesso a molti componenti e tecnologie statunitensi essendosi liberata dal ban Huawei imposto dal governo USA.

HONOR ora è dunque in grado di procurarsi chipset per smartphone dal produttore statunitense Qualcomm e sembra che entrambe le società siano in trattative avanzate e abbastanza vicine al raggiungimento di un accordo commerciale.

L’accordo tra HONOR e Qualcomm sembra molto vicino

Prima di diventare un marchio indipendente da Huawei, HONOR produceva smartphone economici e di fascia media, mentre i dispositivi di fascia premium erano una prerogativa di Huawei con le sue serie P e Mate.

Ora HONOR è libera di lanciare anche dispositivi di fascia alta che probabilmente saranno alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 appena lanciato se l’accordo andrà a buon fine.

Naturalmente Huawei e HONOR competeranno nel mercato e a questo proposito il CEO di HONOR Zhao Ming ha già comunicato ai dipendenti che l’azienda mira a diventare il marchio leader nel settore degli smartphone in Cina.

Zhao Ming ha inoltre confermato che HONOR lancerà anche altri dispositivi oltre agli smartphone, ma senza rivelare molte informazioni a riguardo. Sulla base del curriculum dell’azienda è lecito aspettarsi dispositivi come Smart TV, notebook e dispositivi indossabili con il marchio HONOR.

Il mese prossimo HONOR lancerà i suoi nuovi smartphone della serie V che dovrebbero essere alimentati dal chipset MediaTek già accessibile dalla società.

