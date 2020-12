Dopo aver annunciato solo poche ore fa il nome della propria piattaforma mobile destinata agli smartphone di fascia premium del 2021, Qualcomm ha svelato oggi, nel corso della seconda giornata dello Snapdragon tech Summit Digital 2020, maggiori dettagli su Snapdragon 888.

Sono sei i punti di forza che rendono unica questa soluzione di Qualcomm, la più performante mai realizzata, che alza ulteriormente l’asticella su tutti i fronti grazie a soluzioni decisamente evolute.

ConnettivitÃ

Abbiamo già parlato del nuovo modem 5G che con lo Snapdragon X60 raggiunge la terza generazione permettendo di raggiungere velocità fino a 7,5 Gbps. Vengono supportare sia le reti sub-6 che quelle mmWave, con carrier aggregation per una maggiore velocità di trasmissione.

Snapdragon 888 supporta il multi SIM 5G che permette di gestire il roaming a livello internazionale, permettendo di gestire la SIM personale e quella di lavoro sullo stesso dispositivo. E grazie al Qualcomm FastConnect 6900 Mobile Connectivity System viene supportato lo standard WiFi 6 con velocità fino a 3,6 Gbps, oltre alla frequenza a 6 GHz dello standard WiFi 6E. Non manca il Bluetooth 5.2, con doppie antenne, una suite Qualcomm aptX e ottimizzazioni per ma modulazione, codifica e trasmissione audio.

Intelligenza artificiale

Lo Snapdragon 888 rappresenta un importante balzo in avanti nella potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale, merito del Qualcomm AI Engine di sesta generazione con processore Hexagon 780, che porta l’AI nella fotocamera, negli assistenti vocali, nel gaming, nella connettività ultra veloce e in molti altri campi.

La potenza di calcolo del nuovo motore AI raggiunge i 26 TOPS (tera operations per second) e trae giovamento dalla seconda generazione del Sensing Hub, dedicato alle operazioni di AI a basso consumo per gestire eventi come il risveglio dello schermo, il sollevamento dello smartphone e molto altro.

Il tutto combinando anche i dati provenienti da 5G, WiFi e Bluetooth, per una consapevolezza contestuale. Non dimentichiamo il software AI Engine Direct che offre agli sviluppatori la flessibilità di eseguire le proprie app che utilizzano una AI al massimo della potenza.

Fotocamera

Con Snapdragon 888 gli smartphone di fascia premium sono destinati a diventare delle fotocamere professionali, vista la presenza del nuovo ISP Spectra 580, con triplo processore del segnale di immagine (ISP), in grado di catturare le informazioni da tre fotocamere in maniera simultanea con una potenza di calcolo di 2,7 gigapixel al secondo.

Allo stesso modo possono essere acquisiti tre flussi video in 4K a 30 frame al secondo o snapshot a 120 frame al secondo per scatti di altissima qualità a soggetti in rapido movimento. Il nuovo ISP include una nuova architettura per gli scatti a bassa luminosità , per foto sempre chiare e nitide, anche in ambienti quasi bui. Non mancano il supporto alle foto HEIF a 10 bit di profondità colore e la modalità di cattura 4K HDR computazionale per video ancora più belli e realistici.

Gaming

Ai giocatori incalliti lo Snapdragon 888 mette a disposizione l’arsenale del nuovo Snapdragon Elite Gaming, con il Variable Rate Shading che arriva per la prima volta sui dispositivi mobili. La tecnologia permette di migliorare del 30% le prestazioni nel rendering per un’esperienza ancora più immersiva.

Quick Touch migliora del 20% la responsività del sistema, riducendo la latenza del tocco a tutto vantaggio della giocabilità . Senza ovviamente dimenticare la velocità e la bassa latenza di 5G e WiFi 6, e la possibilità di avere titoli in HDR con una qualità sempre più vicina ai PC desktop.

Prestazioni

Per realizzare la nuova piattaforma mobile è stato utilizzato un processo produttivo a 5 nanometri per ottenere prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti con un occhio di riguardo per i consumi. I core Kryo 680 offrono un incremento prestazionale del 25% raggiungendo una frequenza massima di 2,84 GHz e per la prima volta a livello commerciale utilizzano il design ARM Cortex-X1.

La GPU Adreno 660 migliora del 35% la velocità di rendering e insieme alla CPU è in grado di fornire prestazioni elevate per lunghi periodi di tempo, senza che debba intervenire alcun tipo di throttling.

Sicurezza

Qualcomm non ha certamente scordato la sicurezza, pensando alla privacy dei dati utente con la Secure Processing Unit, il Trusted Execution Environment e il supporto ai Wireless Edge Services, un insieme di servizi in cloud che permette di ottenere una valutazione in tempo reale della sicurezza di app e servizi.

Con Type-1 Hypervisor arriva un nuovo modo per tenere al sicuro e isolare di app e sistemi operativi multipli installati sullo stesso sistema. La collaborazione con Truepic permette di acquisire foto crittografate che risultano compatibili con la Content Authenticity Initiative, uno standard per contenuti digitali fortemente voluto da Adobe.

DisponibilitÃ

Qualcomm conferma che per vedere i primi dispositivi basati sulla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888 dovremo attendere il primo trimestre del 2021. Tra i brand che hanno già annunciato nuovi dispositivi basati sulla nuova soluzione Qualcomm troviamo Xiaomi e OnePlus, solo per citarne un paio, ma nel corso delle prossime settimane ci aspettiamo che il numero di brand e smartphone coinvolti cresca vertiginosamente.