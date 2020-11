Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per alcuni smartphone molto popolari come OnePlus 7T e Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 e P40 Lite.

OnePlus 7T riceve la OxygenOS 10.0.15

Il colosso cinese ha reso noto sul proprio forum di avere dato il via al rilascio di OxygenOS 10.3.7 per i modelli di OnePlus 7T commercializzati in India, preannunciando che presto arriverà anche OxygenOS 10.0.15 per la variante dello smartphone distribuita in Europa.

Per quanto riguarda le novità introdotte, il changelog ufficiale parla di ottimizzazione dell’esperienza utente per la barra di stato nelle chiamate con l’obiettivo di ridurre i tocchi involontari, il pacchetto GMS aggiornato ad agosto 2020, le patch di sicurezza Android di novembre 2020 e la risoluzione di un problema relativo all’applicazione Telefono.

L’aggiornamento è già in fase di rilascio via OTA e sarà disponibile inizialmente per un ristretto numero di utenti, così da individuare la presenza di eventuali bug rilevanti e successivamente verrà estesa a tutti gli altri.

La versione stabile di EMUI 11 sbarca su Huawei P40, P40 Pro e Mate 30

Il team di Huawei ha dato il via al rilascio della versione stabile di EMUI 11 per Huawei P40, P40 Pro e Mate 30, almeno ciò è quanto viene segnalato da un utente turco.

Tra i cambiamenti ne troviamo uno già nella schermata di avvio: scompare il logo di Android nel messaggio iniziale, quasi a voler ricordare che Huawei sta per mettere fine alla sua dipendenza dall’OS di Google per passare ad HarmonyOS:

Un’altra modifica di questo tipo, a ricordarci che EMUII 11 è l’ultima versione di Android per Huawei, è quella relativa alle patch di sicurezza, che perdono il riferimento al sistema operativo mobile di Google (viene usata l’espressione generica “Livello di patch di sicurezza”).

L’aggiornamento in questione ha un “peso” di 1,1 GB e porta il software alla versione 11.0.0.151.

Probabilmente nei prossimi giorni la versione stabile di EMUI 11 arriverà su sempre più Huawei P40, P40 Pro e Mate 30. Staremo a vedere.

Huawei P40 Lite riceve le patch di sicurezza di ottobre

Nelle scorse ore il team di Huawei ha rilasciato l’aggiornamento che porta su Huawei P40 Lite le patch di sicurezza Android di ottobre 2020.

L’update in questione ha un “peso” di 200 MB e porta il software alla versione 10.1.0.248, risolvendo 21 vulnerabilità di alto livello e 1 di livello medio.

L’aggiornamento può essere scaricato andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli update.