In attesa di scoprire se il nuovo presidente degli Stati Uniti cambierà politica nei confronti di Huawei, rimuovendo il ban commerciale, il colosso cinese continua a lavorare sul suo sistema operativo Hongmeng OS, che per i device commercializzati in Europa si chiama HarmonyOS.

Ricordiamo che stiamo parlando di un nuovo sistema operativo progettato per offrire un’esperienza utente diversificata in base ai vari dispositivi e scenari: pensato inizialmente soltanto per le smart TV, con il passare dei mesi Huawei ha deciso di velocizzare i lavori per portarlo su più piattaforme, così da realizzare un ecosistema completo.

In occasione della Huawei Developer Conference (HDC) 2020, il colosso cinese ha così annunciato HarmonyOS 2.0, release che supporta più piattaforme rispetto alla precedente versione e che sbarcherà anche sugli smartphone.

Stando a quanto reso noto dal produttore, HarmonyOS 2.0 supporta già dispositivi con fino a 128 MB di RAM (come werable e device IoT) e all’inizio del prossimo anno sarà in grado di girare anche su device con fino a 4 GB di RAM (come tablet e smartphone di fascia media). Entro la fine del 2021 il limite della RAM sarà superato e HarmonyOS potrà sbarcare anche sui telefoni top di gamma.

Su quali device potrebbe sbarcare HarmonyOS

Il nuovo OS di Huawei debutterà in Cina, per poi arrivare in Europa soltanto in un secondo momento. E se vi state chiedendo quali siano gli smartphone che potrebbero ricevere tale sistema operativo, ecco un possibile elenco:

Huawei

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

HONOR

HONOR V40

HONOR 30 Pro

HONOR 30 Pro+

HONOR V30

HONOR V30 Pro

HONOR Play 4 Pro

HONOR X10 5G

HONOR 30

HONOR 30S

HONOR X10 5G

HONOR 20 Pro

HONOR 20

HONOR 9X

HONOR 9X Pro

Dispositivi indossabili

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2

Tablet

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

HONOR Tablet V6

Ovviamente si tratta di un elenco indicativo e che, in attesa di informazioni ufficiali da parte di Huawei, va preso con il beneficio del dubbio.

Ci auguriamo di saperne presto di più sui progetti che Huawei ha per HarmonyOS.