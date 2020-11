Mentre Xiaomi è impegnata nel rilascio della MIUI 12 per un gran numero di dispositivi ed iniziano a comparire online le prime informazioni circa alcuni aspetti dell’interfaccia grafica della MIUI 13, in queste ore si propaga la notizia che la personalizzazione Android di Xiaomi potrebbe arrivare prima di quanto precedentemente dichiarato.

MIUI 13 in arrivo nel Q2 2021

Infatti, come annunciato da un moderatore della Community Mi di Xiaomi, pare che il colosso cinese stia lavorando per presentare la MIUI 13 già a partire dal Q2 2021, di fatto anticipando di un trimestre i programmi precedenti.

Lista smartphone supportati

La lista degli smartphone che supporteranno la MIUI 13 prendono in considerazione terminali Xiaomi, Redmi, POCO e Black Shark. Ovviamente si tratta di una lista provvisoria, da non prendere come assodata, ma piuttosto verosimile.