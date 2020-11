15 euro in regalo con Satispay e TIM Party, nuove offerte per il Black Friday

Giornata estremamente calda per TIM, che da una parte mette in campo un’interessante collaborazione – con annesso bonus di benvenuto – con Satispay (nell’ambito del programma fedeltà TIM Party) e dall’altra prepara nuove promozioni per il Black Friday 2020, tra offerte e smartphone acquistabili a rate.

Se questa mattina vi avevamo segnalato alcune novità in tema di offerte TIM e ieri vi avevamo parlato delle iniziative in programma per il Black Friday, è già arrivato il momento di riportare ulteriori aggiornamenti su entrambi i punti.

Satispay e TIM Party: a chi spetta il bonus di 15 euro e come ottenerlo

Il sistema di pagamento Satispay e il programma fedeltà gratuito TIM Party non hanno bisogno di particolari presentazioni, a meritarla è invece la nuova collaborazione che li vede insieme e che permette di ottenere un gradito bonus di benvenuto di 15 euro.

L’iniziativa promozionale in questione è identificata come Welcome Bonus TIM e si rivolge agli utenti che si iscrivano a Satispay ed effettuino il download della relativa applicazione per la prima volta.

In particolare, il codice promozionale, che va richiesto tramite il sito di TIM Party, deve essere inserito direttamente nell’app Satispay durante la procedura di Signup. L’app dà riscontro immediato del corretto inserimento del codice, dopodiché il cliente ha 10 giorni di tempo per completare l’iscrizione (altrimenti incorre nella scadenza del codice, perdendo il diritto di fruire della promozione).

Il bonus viene assegnato al termine dell’attivazione e dell’impostazione del budget settimanale.

Come detto, il bonus erogato presenta un valore di 15 euro e può essere sfruttato dal cliente per eseguire pagamenti verso terzi convenzionati con i servizi Satispay, anche in più di un’operazione.

Offerta TIM Jet per il Black Friday

Mettiamo adesso da parte il discorso TIM Party e torniamo a parlare delle promozioni attivate in vista del Black Friday, a partire dall’offerta telefonica TIM Jet.

Disponibile all’attivazione fino al 30 novembre 2020 (a meno di cambiamenti o proroghe dell’ultimo minuto), l’offerta ricaricabile in questione si rivolge ai nuovi clienti TIM che attivino un nuovo numero.

La nuova versione di TIM Jet mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico dati in 4G a 150 Mbps in download (invece dei 10 GB previsti in precedenza) al costo di 11,99 euro.

Il nuovo bundle dati discende dal fatto che ai 10 GB dell’offerta se ne sommino 10 ulteriori di opzione gratuita.

L’offerta include anche il piano tariffario TIM Base e Chat, che permette di chattare tramite WhatsApp et similia senza consumare GB.

Disponibile anche nei negozi fisici – con un costo di attivazione di 3 euro e 10 euro per la nuova SIM –, in occasione del Black Friday, TIM Jet è attivabile in promozione online, con costo di attivazione e primo mese gratuiti. Ecco il link diretto.

Smartphone a rate con TIM per il Black Friday

Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato la possibilità di acquistare alcuni smartphone a prezzo scontato o a rate (anche con finanziamento), nella fattispecie si tratta di OPPO A53s, Xiaomi Mi 10T 5G e soprattutto Samsung Galaxy S20 FE (ecco la nostra recensione).

Per il primo si conferma quanto detto, per lo Xiaomi e per il Samsung va segnalata la possibilità di abbassare la rata mensile, rispettivamente a 3 euro e 8 euro, scegliendo di pagare non con carta di credito ma con conto corrente e finanziamento Santander.

La rata finale eventualmente prevista viene pagata da TIM in caso di permanenza per 30 mesi.

Una seconda promozione valida dal 27 novembre, sempre con finanziamento Santander, permetterà di effettuare acquisti a rate con prima rata a gennaio 2021. Ecco alcuni esempi di smartphone e non solo:

Da oggi, ma solo per i già clienti in target, saranno disponibili senza anticipo, in 30 rate con finanziamento Santander: Xiaomi Mi 10T 5G a 5 euro al mese; Samsung Galaxy S20 FE a 10 euro al mese; iPhone 12 e iPhone 12 Pro (ecco la nostra recensione) a rate da 28 e 36 euro al mese rispettivamente; Apple Airpods e Airpods Pro a 6 e 9 euro al mese; Apple Watch Series 6 da 40 e 44mm a 16 e 17 euro al mese; Apple Watch SE da 40 e 44mm a 11 e 12 euro al mese; Samsung Galaxy Watch 3 da 41 e 45mm a 9 e 10 euro al mese; Xiaomi Mi Electric Scooter modello M365 a 14 euro al mese e variante 1S a 15 euro al mese.