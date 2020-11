TIM lancia delle novità per due sue offerte

C’è aria di novità in casa TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile: dagli ultimi giorni del mese sarà disponibile all’attivazione la nuova offerta generazionale TIM Junior Mese Unica e si registreranno dei cambiamenti per il meccanismo di convergenza fisso-mobile TIM Unica.

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato delle modifiche alle offerte TIM Young e delle varie iniziative promozionali che saranno attivate in occasione del Black Friday e in vista del Natale.

Ebbene, le novità nei listini di TIM non sono ancora finite e le prossime saranno ancora una volta rivolte in parte agli utenti più giovani, ma soprattutto interesseranno TIM Unica.

TIM Unica: novità in arrivo dal 29 novembre

A partire dal 29 novembre 2020, verranno introdotti dei cambiamenti in merito al processo di attivazione e di adesione a TIM Unica da parte delle SIM aggiuntive invitate da quella principale.

Il meccanismo verrà reso più comodo e flessibile: se fino a questo momento si rende necessario che anche il cliente invitato sia iscritto a MyTIM ai fini dell’accettazione, dal 29 novembre sarà disponile una pagina pubblica dedicata agli inviti inoltrati tramite canali digital, eliminando di fatto la suddetta necessità.

I passaggi che dovranno essere seguiti possono essere così riassunti:

Invio del SMS con link di invito da parte della SIM principale Click sul link, che rimanda alla pagina dedicata per la verifica del numero precompilato In caso di numero corretto, richiesta di un codice di verifica da parte dell’invitato Inserimento del codice di verifica ricevuto e click sul tasto “Attiva TIM Unica“.

TIM Junior Mese Unica dal 30 novembre

A partire dal 30 novembre 2020, sarà disponibile TIM Junior Mese Unica. In poche parole, l’offerta generazionale TIM Junior sarà coinvolta in una speciale promozione in presenza di TIM Unica attivo.

TIM Junior Mese verrà proposta al prezzo scontato di 4,99 euro al mese invece dei soliti 7,99 euro, a patto di associare l’offerta al meccanismo di convergenza TIM Unica e di addebitare quindi il costo mensile direttamente nella bolletta TIM di rete fissa.

Ai fini dello sconto, è imprescindibile attivare TIM Unica prima di TIM Junior Mese. In caso contrario e in caso di disattivazione di TIM Unica, l’offerta manterrà il costo standard.

Nessuna differenza in termini di bundle, che comprende sempre: 10 GB di traffico dati internet, 200 minuti di chiamate verso tutti, 200 SMS verso tutti, chat senza consumare GB, 2 numeri amici TIM, TIM I love games e TIM Protect.

Novità per altre offerte dal 30 novembre

Altre novità investiranno anche ulteriori offerte del listino TIM a partire dal 30 novembre 2020.

In particolare, a partire dalla data indicata, tutte le offerte della gamma TIM Advance, vale a dire TIM Advance 4.5G, TIM Advance 5G e TIM Advance 5G Unlimited, offriranno compreso nel prezzo anche il servizio di streaming musicale proprietario TIMMUSIC. L’aggiornamento, come detto, non comporterà aumenti di prezzo per i clienti.

In secondo luogo, sempre dal 30 novembre, l’ex monopolista dovrebbe rendere disponibile anche una promo smartphone collegata alle offerte per utenti stranieri TIM International. Un esempio dovrebbe essere quello di Huawei P40 Lite E al prezzo scontato di 119,90 euro (invece di 199,90 euro).

Questo senza dimenticare che, nel periodo successivo al Black Friday 2020, TIM attiverà una nuova promozione per l’acquisto di smartphone, il Green Friday. In particolare, dal 4 al 8 dicembre 2020 ci sarà il “Super Green”, con Apple iPhone 8 64 GB ricondizionato (per questo green) a 299,90 euro (invece di 349,90 euro). Il prezzo diventa sicuramente meno allettante alla luce delle recenti offerte sul simile ma più nuovo iPhone SE 2020.

Accanto a queste, non mancheranno poi delle nuove promozioni per l’acquisto di smartphone a rate con finanziamento Santander.

Messi da parte gli smartphone, va ricordato che fino al 10 gennaio 2021 rimarranno valide le offerte TIM SuperGiga con promo SuperGiga Raddoppia.