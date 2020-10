Oggi arrivano solo buone notizie per Samsung: dopo i risultati raggiunti nel terzo trimestre 2020, che hanno fatto segnare un +52% rispetto al trimestre precedente, l’analisi svolta da Strategy Analytics ha sancito che Samsung Galaxy S20+ 5G è stato lo smartphone con connettività di quinta generazione più venduto al mondo nella prima metà dell’anno.

Gli smartphone 5G più venduti al mondo nella prima metà del 2020

In base alle cifre diffuse, Samsung Galaxy S20+ 5G è stato lo smartphone più venduto al mondo per quanto riguarda la connettività 5G, ma il produttore sud-coreano non si è fermato qui. La casa di Seul si è presa infatti tutto il podio grazie a Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e Galaxy S20 5G, che hanno conquistato rispettivamente la seconda e la terza posizione in questa speciale classifica di vendite. Huawei P40 Pro 5G e Huawei Mate 30 5G si sono dovuti accontentare del quarto e del quinto posto.

Secondo le previsioni la quota di mercato di Samsung nel mercato 5G è comunque destinata a una flessione, soprattutto con il debutto di iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max. Il produttore sud-coreano non ha però intenzione di rimanere con le mani in mano perché dopo il lancio di Samsung Galaxy S20 FE 5G vuole puntare a offrire la connettività 5G anche nella fascia media: a tal proposito abbiamo appena visto Samsung Galaxy A42 5G, a breve in Italia.

Avete già acquistato uno smartphone 5G o non ritenete ancora questa caratteristica fondamentale nelle vostre scelte attuali? Fateci sapere la vostra.

Leggi anche: recensione Samsung Galaxy S20 Ultra 5G