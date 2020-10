OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro si aggiornano per la seconda volta in un mese e accolgono OxygenOS 10.0.9 e OxygenOS 10.0.14: le patch di sicurezza rimangono ferme a settembre 2020, ma troviamo alcune novità soprattutto per quanto riguarda ottimizzazioni e bugfix.

Novità OxygenOS 10.0.9 e OxygenOS 10.0.14 per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro

Come abbiamo visto, gli smartphone delle serie OnePlus 7 e OnePlus 7T hanno già ricevuto verso inizio mese le patch di sicurezza di settembre 2020, ma a quanto pare c’era bisogno di intervenire per correggere alcuni problemini. In attesa dell’arrivo di Android 11, le novità delle OxygenOS 10.0.9 e 10.0.14 si concentrano sulla soluzione ad alcuni bug e su poco altro. Ecco il changelog che comprende tutte le novità per OnePlus 7/7 Pro e OnePlus 7T/7T Pro:

aggiunta una funzione per assistere gli utenti nelle impostazioni di sistema;

ottimizzato il consumo energetico del sistema e migliorata l’esperienza utente su OnePlus 7 Pro;

risolto il problema del mancato funzionamento della sveglia in alcune situazioni;

in alcune situazioni; risolto un problema di instabilità dell’app Messaggi ;

; risolti alcuni problemi con app di terze parti;

risolti alcuni problemi noti e migliorata la stabilità di sistema.

Di fatto il changelog qui sopra include tutto quello che è già stato introdotto con i precedenti aggiornamenti, a eccezione dei punti evidenziati in grassetto. In alcuni scenari particolari gli utenti hanno infatti riscontrato crash dell’app Messaggi e malfunzionamenti della sveglia, due problemi non proprio di poco conto nell’uso quotidiano. Fortunatamente OnePlus è corsa ai ripari risolvendo questi grattacapi.

Come aggiornare OnePlus 7/7 Pro e OnePlus 7T/7T Pro

L’aggiornamento a OxygenOS 10.0.9 per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro e quello a OxygenOS 10.0.14 per OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro è in distribuzione anche in Europa e dovrebbe raggiungere tutti gli smartphone nel giro di qualche giorno. Potreste già riuscire a trovarlo e installarlo recandovi nelle impostazioni di sistema, ma in caso negativo potete scaricare manualmente i file zip ai link qui sotto (per ora solo per due modelli):