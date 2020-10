Nel corso degli anni OnePlus si è costruita una buona reputazione in tema di aggiornamenti software, per questo motivo la notizia di oggi lascia un po’ di amaro in bocca: tutta la serie OnePlus 7, vale a dire OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, non riceverà l’update ad Android 11 prima di un paio di mesi.

Android 11 per OnePlus 7, 7T, 7 Pro e 7T Pro

La notizia arriva direttamente da OnePlus, che ha rilasciato l’informazione ai colleghi di AndroidAuthority. Come si evince dalle informazioni rilasciate dall’azienda cinese, OnePlus 7, OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro e OnePlus 7T Pro riceveranno l’aggiornamento ad Android 11 con OxygenOS 11 solamente nel corso del mese di dicembre 2020.

Al momento mancano purtroppo dettagli più precisi sulla finestra temporale di rilascio di questo atteso update, insomma non ha neppure senso fare ipotesi. Lo scorso anno, il produttore cinese era stato estremamente tempestivo, rendendo disponibile Android 10 per la serie precedente, ovvero OnePlus 6, già nel mese di novembre. Quell’update, tuttavia, era stato tutt’altro che felice, tanto che a febbraio OnePlus lo stava ancora sistemando.

Insomma, se da una parte i possessori OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro storceranno sicuramente il naso per questi mesi di attesa, potranno verosimilmente consolarsi con un aggiornamento meno raffazzonato e privo di problemi di funzionamento. Possedete uno degli smartphone OnePlus della serie 7? Diteci la vostra su questo ritardo nel box dei commenti.

