OnePlus ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento di OxygenOS per gli smartphone OnePlus Nord, OnePlus 7/7 Pro e OnePlus 7T Pro McLaren Edition.

Novità aggiornamento OxygenOS 10.5.8 OnePlus Nord

L’aggiornamento OxygenOS 10.5.8 per OnePlus Nord include le patch di sicurezza di settembre 2020 ed alcuni miglioramenti circa la fotocamera, il sistema operativo ed altro. Ecco il changelog ufficiale sulle novità:

ottimizzazione della stabilità di connessione;

ottimizzazione della calibrazione colore del display;

ottimizzazione della stabilizzazione d’immagine della fotocamera;

patch di sicurezza di settembre 2020;

risoluzione di bug noti e miglioramento della stabilità di sistema;

ottimizzazione della funzione screenshot;

aggiunta della funzione che nasconde le notifiche silenziate nella status bar. La feature può essere attivata tramite il pannello Impostazioni > Applicazioni e notifiche > Notifiche > Avanzate > Nascondi notifiche silenziate nella status bar.

Novità aggiornamento OxygenOS 10.0.8 OnePlus 7/7 Pro

Per quanto riguarda invece la ex gamma di smartphone di fascia alta, l’aggiornamento 10.0.8 della OxygenOS implementa le patch di sicurezza di settembre, miglioramenti della gestione dei consumi e molto altro. Ecco il changelog completo:

aggiornamento alle patch di sicurezza di settembre 2020;

risoluzione di bug noti e miglioramento della stabilità di sistema;

corretto un particolare bug durante l’avvio di alcune applicazioni di terze parti;

ottimizzazione della gestione dei consumi e dell’esperienza utente (solo per OnePlus 7 Pro).

Novità aggiornamento OxygenOS 10.0.39.HD61CB OnePlus 7T Pro McLaren Edition

Infine, anche lo smartphone OnePlus 7T McLaren Edition riceve l’aggiornamento OxygenOS 10.0.39.HD61CB con le patch di sicurezza di settembre 2020, miglioramenti generali, correzioni di bug e supporto al 5G SA.

Come aggiornare OnePlus Nord, OnePlus 7/7 Pro e 7T Pro McLaren Edition

Gli aggiornamenti sopracitati per la OxygenOS sono attualmente in fase di rollout. Come sempre impiegheranno qualche giorno prima di essere disponibili anche nel nostro Paese, ma volendo potete già da adesso scaricare l’OTA incrementale per OnePlus Nord a questo link (attenzione: il link porta al download diretto). Purtroppo, ad oggi, non è ancora disponibile il link diretto per scaricare l’OTA per OnePlus 7/7 Pro/McLaren Edition.