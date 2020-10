Ci siamo più volte occupati di come fare ad installare le applicazioni (e i servizi) Google su smartphone Huawei e HONOR con i Huawei Mobile Services (HMS), ma in questa news vi portiamo all’attenzione una nuova app che rende il tutto ancora più semplice, ancora più intuitivo, anche per chi non è pratico del modding o semplicemente è alla ricerca di una soluzione facile da praticare per tornare ad utilizzare l’ecosistema Google sugli smartphone cinesi sprovvisti dei Google Mobile Services.

Meno di 10 minuti e il gioco è fatto

Googlefier è un’applicazione piuttosto semplice, realizzata da un senior member di XDA (quindi fidato), che tramite alcuni semplici passaggi permette di installare le Gapps sui dispositivi Huawei e HONOR senza l’ausilio di un PC. Infatti, una volta scaricata e installata, basta concedere tutti i permessi di cui ha bisogno l’app e seguire i passi e le indicazioni mostrate a schermo.

Durante la fase di installazione Googlefier rimpiazza il backup delle app e aggiunge LZPlay, ovvero il metodo che permetteva di caricare i servizi Google a seguito del lancio della serie Huawei Mate 30. Dopo aver completato l’installazione e avere aggiunto i propri account Google, Googlefier vi permetterà di utilizzare le app dell’azienda di Mountain View senza più problemi.

Scarica Googlefier da XDA

L’app è stata testata su Huawei P40 e Huawei MatePad Pro con la EMUI 10. Prima di installare l’app fate attenzione alla versione della EMUI presente sul vostro device: Googlefie non infatti è compatibile con la EMUI 11. Qui di sotto, invece, un video che mostra un’altra soluzione per installare il Play Store su device Huawei.