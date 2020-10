La rete proprietaria di Iliad continua a crescere anche a ottobre 2020

L’ingresso di Iliad nel mercato italiano della telefonia mobile non è avvenuto esattamente a fari spenti e quasi due anni e mezzo più tardi l’operatore sta continuando a lavorare duramente anche per far crescere la propria rete.

Nell’aggiornamento relativo al mese di settembre 2020 avevamo parlato di una crescita interessante, ebbene nel mese di ottobre Iliad non si sta di certo cullando sugli allori, tra la prima Simbox attiva h24, il nuovo corner a Roma Termini e le Simbox installate in giro per l’Italia.

In mezzo a tutto questo si inserisce, come detto, anche il lavoro sull’espansione della rete proprietaria di Iliad. Giusto una decina di giorni fa, a questo proposito, avevamo parlato dei Comuni scelti per l’installazione delle nuove antenne.

Adesso, invece, vediamo i numeri del mese di ottobre, che avvicinano ancora di più Iliad al traguardo dei 5.000 impianti attivi entro la fine del 2020.

Rete proprietaria Iliad a ottobre 2020

Sebbene il mese di ottobre sia appena oltre la metà, Iliad ha già superato i 4.900 impianti 4G attivi in tutto il Paese, rendendo l’obiettivo dichiarato dal Gruppo per quest’anno poco più di una formalità.

Il dato diventa ancora più interessante se si considera che questi numeri sono stati raggiunti in poco più di un anno e mezzo: inizialmente Iliad si era limitata ad operare in ran sharing su rete WINDTRE, soltanto a marzo 2019 erano stati attivati i primi impianti proprietari.

Se a questo aggiungiamo che solitamente i mesi di novembre e dicembre sono quelli in cui si accelera con le nuove attivazioni proprio per raggiungere gli obiettivi aziendali, possiamo immaginare Iliad vicina ai 6.000 impianti attivi entro il 2020, circa un terzo degli impianti 4G dei principali concorrenti.

In attesa di capire come Iliad si muoverà sul fronte del 5G (molti impianti sono già predisposti) e dell’ingresso nel mercato di rete fissa, ecco la mappa degli impianti 4G attualmente attivi.

Siete clienti Iliad? Avete notato miglioramenti nel funzionamento generale? Fatecelo sapere nel box dei commenti.