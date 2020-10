La “rivoluzione” di Iliad prosegue anche sotto il profilo dei servizi: da ieri 6 ottobre 2020 l’operatore francese ha attivato a Torino – ed è la prima volta in assoluto – la prima Simbox attiva 24 ore su 24, disponibile per tutti gli interessati che volessero attivare una delle offerte in commercio.

Prima Simbox aperta H24 a Torino

Presso l’Iliad Store di Torino, sito in Piazza Castello, 99, è in funzione un chiosco automatico esternamente al negozio, che consente di attivare in qualsiasi momento, anche di notte, una delle offerte in autonomia, senza l’aiuto di un addetto. Chiaramente lo Store torinese continuerà a essere aperto secondo i consueti orari, ma chiunque desideri passare a Iliad potrà affidarsi anche a questa Simbox esterna accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Grazie a questa interessante soluzione, che magari sarà proposta anche altrove, Iliad dimostra, ancora una volta, attenta a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, anche di coloro che, causa lavoro, non hanno la possibilità di recarsi in negozio per attivare la nuovissima offerta Iliad Flash 100.

