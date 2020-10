Continua senza sosta il rafforzamento della rete di simbox che Iliad ha installato in lungo e in largo per il nostro Paese e negli ultimi giorni l’elenco si è allungato con nuove location. In questa settimana le nuove installazioni hanno riguardato la Calabria, l’Emilia-Romagna, l’Umbria e il Lazio, con 4 nuove simbox.

Quattro nuove simbox Iliad in quattro regioni

Ecco dove si trovano le nuove simbox di Iliad attive e disponibile da qualche giorno:

Unieuro Parma Torri di Via San Leonardo, numero 69/A, a Parma;

Unieuro Perugia Olmo di Via Trattati di Roma a Perugia;

Carrefour Market Rossano di Largo Cristoforo Colombo a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza;

Galleria Panorama Cassino di Via Casilina, al km 141.500, a Cassino, in provincia di Frosinone.

