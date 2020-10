Iliad Italia anche nel 2020 ha continuato a rafforzare la propria infrastruttura nel nostro Paese, così da prepararsi alla rivoluzione che nei prossimi anni sarà portata dalla connettività 5G nel settore delle telecomunicazioni e, nello stesso tempo, con l’intento di ridurre la propria dipendenza dalla rete WINDTRE.

E così non stupisce più di tanto che negli ultimi giorni l’operatore telefonico abbia presentato in diversi comuni italiani delle richieste per installare delle nuove antenne, soprattutto nel Nord e nel Centro del Paese.

Dove saranno installate le nuove antenne di Iliad

Iliad ed altri operatori nei giorni scorsi hanno richiesto l’autorizzazione a realizzare una stazione radio base chiamata “BO155 Bagnarola Abbazia”, con demolizione della stazione carrata preesistente, nel comune di Budrio (in provincia di Bologna), in via Ramello.

Anche nel comune di Suno, in provincia di Novara, l’operatore ha in progetto di installare una nuova stazione radio (fino al 4 dicembre 2020 gli interessati potranno fare pervenire al Comune le loro osservazioni al riguardo).

Passando alla Liguria, Iliad ha presentato il 7 ottobre una richiesta di installazione su un edificio già esistente nel comune di Ventimiglia, in provincia di Imperia (le autorità locali hanno già dato il proprio parere favorevole).

Altre installazioni in programma sono quelle che riguardano Olbia, in via Sa Minda Longa, in località Pittulongu e a Montesilvano (in provincia di Pescara), in via Aldo Moro, 65.

Non manca qualche intoppo

In lungo e in largo per il Paese di tanto in tanto l’operatore telefonico in questi mesi si è trovato anche ad affrontare qualche stop, così com’è accaduto di recente pure a Bressana Bottarone (in provincia di Pavia) per un’antenna 5G, la cui procedura è attualmente sospesa (anche agli altri operatori telefonici è stata negata la possibilità di installare antenne con nuove tecnologie o di modificare quelle esistenti) oppure a Pavone Canavese (comune nella città metropolitana di Torino), ove la richiesta di Iliad è stata sospesa in attesa del parere favorevole da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali.

