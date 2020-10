La “rivoluzione” di Iliad continua anche sotto il punto di vista dei servizi: dopo la sua prima Simbox attiva 24 ore su 24, l’operatore francese ha attivato recentemente – o meglio è stata cambiata la location – un nuovo corner Iliad presso la stazione Termini a Roma.

Un “nuova” Simbox in stazione Termini a Roma

Si è passati dall’unica Simbox presente fino da marzo 2019 all’installazione nella stazione di Roma Termini di un vero e proprio corner Iliad: adesso si potrà entrare in un box vetrato trasparente dove sono presenti – dato che è ancora in atto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 – un distributore di gel igienizzante e due Simbox utilizzabili per passare a Iliad e attivare in piena autonomia una delle offerte tutto incluso, che non prevedono vincoli né costi nascosti.

Grazie a questa mossa, che trasferisce difatti la Simbox in un posto più in vista, Iliad dimostra, ancora una volta, attenta a garantire una sempre più cospicua presenza su tutto il territorio e spingere i clienti ad attivare una delle sue valide offerte, come la “nuova” Flash 100.