L’evento Search On di Google ha permesso al colosso di Mountain View di mostrare tutti gli avanzamenti che sta facendo per migliorare l’esperienza utente durante l’utilizzo di applicazioni e servizi estremamente importanti come Google Maps, Live View e Google Lens. A tal proposito il team di sviluppo di Google ha svelato una interessante novità che cambierà il modo in cui sfrutteremo Lens mentre utilizziamo gli smartphone.

Ricerche di Google Lens su Chrome

Infatti, su App Google e su Google Chrome, ben presto sarà possibile invocare immediatamente Google Lens semplicemente tenendo tappato su una immagine. Se, ad esempio, durante una ricerca Google si incappa in un capo di abbigliamento che ci aggrada, un tap prolungato attiverà la voce “Cerca con Google Lens” per essere indirizzati automaticamente all’interno di una schermata di ricerca in cui sono presenti soluzioni correlate.

La funzionalità si mostra come praticamente identica sia su Google Chrome per iOS che per Android, con l’unica differenza che sul browser web per Android la voce “Cerca con Google Lens” prenderà il posto dell’attuale “Search Google for this image“.

La novità non sarà però solo circoscritta ai capi di abbigliamento. Il team di Google sta lavorando a quattro mani con Volvo e Porsche per integrare in Google Lens repliche 3D di alcuni modelli di automobili. Ben presto gli utenti potranno farsi una migliore idea del design di un’auto modificandone alcuni parametri in tempo reale.

