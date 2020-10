Ogni volta che Google presenta un nuovo smartphone, scopriamo che al suo interno sono presenti nuove versioni di alcune applicazioni proprietarie. Queste, alcune volte, vengono poi rilasciate anche per le altre generazioni di Google Pixel non appena superano i test interni di compatibilità. Tutto ciò è vero anche per quanto riguarda il lancio di Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 dove, per il modello Google Pixel 5, l’azienda di Mountain View ha svelato una nuova versione di Google Pixel Launcher.

Nuova griglia per le icone in home screen

Previous Next Fullscreen

La novità più importante del launcher di Google è la possibilità di scegliere una nuova disposizione della griglia delle app mostrate nella home screen, partendo da un posizionamento 2×2, 3×3, 4×4 ed infine 5×5. Come abbiamo detto questa novità è attualmente esclusiva di Google Pixel 5, ma fortunatamente i ragazzi di XDA sono riusciti ad estrapolare l’APK rendendolo disponibile al download su tutti gli smartphone Google Pixel.

Download APK Google Pixel Launcher

L’APK in questione ha dato esito positivo su Google Pixel 3 e Google Pixel 4, ma si sottolinea che dovrebbe funzionare senza problemi su tutti gli smartphone di Google purché sia installato Android 11. Una volta effettuato il download di Google Pixel Launcher per utilizzare la nuova griglia basta tenere tappato su un punto vuoto della home screen.

Potrebbe interessarti anche: dove acquistare Google Pixel 4a 5G e Pixel 5 per l’Italia