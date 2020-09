Google vuole che le cose siano differenti quest’anno e per questo i suoi nuovi smartphone di punta, Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G, presentati questa sera, propongono una scheda tecnica più equilibrata rispetto a quelle viste con i loro predecessori.

Le indiscrezioni degli ultimi mesi si sono rivelate esatte e i due smartphone sacrificano alcuni aspetti ritenuti di poco rilievo, come il sofisticato sblocco facciale a infrarossi e il processore top di gamma, in favore di altri giudicati di maggiore importanza, come compattezza, lettore di impronte digitali e soprattutto autonomia.

Specifiche di Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G

La scheda tecnica dei due smartphone è senz’altro l’aspetto che più interessa perché lato software sono i soliti Pixel, con la medesima esperienza vista, per esempio, con i Pixel 4. Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G condividono gran parte delle specifiche tecniche e si differenziano per pochi ma significativi elementi, come potete vedere:

Google Pixel 5

sistema operativo Android 11;

display OLED da 6 pollici con risoluzione di 2340 x 1080 pixel, 432 PPI, AoD, HDR, refresh rate a 90 Hz e Gorilla Glass 6;

memoria interna di archiviazione, non espandibile, UFS 2.1 da 128 GB;

RAM LPDDR4 da 8 GB;

chipset Qualcomm Snapdragon 765G con chip di sicurezza Titan M;

fotocamera posteriore con il sensore principale da 12,2 MP dual-pixel, f/1,7, PDAF, OIS, EIS e apertura di 70° e il secondario di tipo grandangolare da 16 MP con apertura di 107° e f/2,2, capace di registrare in 1080 p a 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS e 240 FPS e UHD a 30 FPS 60 FPS;

fotocamera anteriore da 8 MP con apertura di 83°, fuoco fisso e f/2,0 capace di registrare fino a 1080 p a 30 FPS;

sensori di prossimità, luce ambientale, accelerometro, giroscopio, magnetometro, impronte digitali, barometro, spettrale e sfarfallio;

connettività 2G, 3G, 4G, 5G, USB-C 3.1, Wi-F 802.11 ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, SIM, e-SIM e Google Cast;

audio dotato di due altoparlanti stereo, 3 microfoni, della cancellazione dei rumori di fondo e di una uscita audio USB-C;

scocca interamente in alluminio 100% riciclato e certificata IP68;

batteria da 4080 mAh dotata di ricarica rapida da 18 W, ricarica wireless e ricarica inversa;

dimensioni di 144,7 x 70,4 x 8,0 millimetri;

peso di 151 grammi.

Google Pixel 4a 5G

sistema operativo Android 11;

display OLED da 6,2 pollici con risoluzione di 2340 x 1080 pixel, 413 PPI, AoD, HDR e Gorilla Glass 3;

memoria interna di archiviazione, non espandibile, UFS 2.1 da 128 GB;

RAM LPDDR4 da 6 GB;

chipset Qualcomm Snapdragon 765G con chip di sicurezza Titan M;

fotocamera posteriore con il sensore principale da 12,2 MP dual-pixel, f/1,7, PDAF, OIS, EIS e apertura di 70° e il secondario di tipo grandangolare da 16 MP con apertura di 107° e f/2,2, capace di registrare in 1080 p a 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS e 240 FPS e UHD a 30 FPS 60 FPS;

fotocamera anteriore da 8 MP con apertura di 83°, fuoco fisso e f/2,0 capace di registrare fino a 1080 p a 30 FPS;

sensori di prossimità, luce ambientale, accelerometro, giroscopio, magnetometro, impronte digitali, barometro, spettrale e sfarfallio;

connettività 2G, 3G, 4G, 5G, USB-C 3.1, Wi-F 802.11 ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, SIM, e-SIM e Google Cast;

audio dotato di due altoparlanti stereo, 2 microfoni, della cancellazione dei rumori di fondo e di una uscita audio da 3,5 mm;

scocca interamente in policarbonato;

batteria da 3885 mAh dotata di ricarica rapida da 18 W;

dimensioni di 153,9 x 74,0 x 8,2 millimetri;

peso di 168 grammi.

Software di Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G

Nonostante il software sia da sempre il comparto migliore e che fa la differenza nei Pixel, qui non troviamo nulla di nuovo ed entrambi i due smartphone montano Android 11 con le funzionalità già viste con i loro predecessori. Non che questo sia un male, intendiamoci, però Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G non vantano alcuna funzionalità esclusiva e assente nei loro predecessori. C’è giusto qualche opzione in più per sfruttare i componenti hardware differenti come il lettore di impronte digitali o la ricarica inversa, nel caso del Google Pixel 5. Il software, in linea di massima, è quello che abbiamo visto nella nostra prova di qualche settimana fa.

Prezzi e date di Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G

Siamo arrivati al punto, forse, più importante e che la maggior parte aspettava. Entrambi i due smartphone sono disponibili al pre-ordine da oggi 30 settembre nell’unica versione annunciata con 128 GB di memoria interna di archiviazione e saranno acquistabili solo nelle prossime settimane:

Google Pixel 5 in Just Black e Sorta Sage: è disponibile al pre-ordine da oggi 30 settembre e sarà disponibile all’acquisto dal 15 ottobre al prezzo di 629 euro;

Google Pixel 4a 5G: è disponibile al pre-ordine, in Just Black, da oggi 30 settembre e sarà disponibile all’acquisto dal 19 novembre al prezzo di 499 euro, mentre in Clearly White sarà disponibile solamente nel corso del 2021.

Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G sono disponibili negli USA, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in Francia, in Germania, in Giappone, in Taiwan e in Australia, per cui niente Italia per il momento. Potete acquistarli dal Google Store seguendo questo link solo se abitate nei paesi in cui sono disponibili. Allora, alla luce di ciò, chi di voi ne comprerà uno, magari rivolgendosi a eBay, amici o parenti fuori dall’Italia? Sentitevi liberi di risponderci nel box qui sotto.