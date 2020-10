Mancano davvero pochi giorni all’evento di presentazione di OnePlus 8T del 14 ottobre, ed ecco che OnePlus rompe gli indugi e svela definitivamente il design di OnePlus 8T – o almeno una parte. Infatti, come ormai capita spesso quando si parla del lancio di un nuovo prodotto, è direttamente l’azienda interessata a rubare il lavoro ai vari leaker svelando in anticipo le caratteristiche o l’aspetto del device non ancora svelato.

Grandi novità per la fotocamera posteriore

Quest’oggi OnePlus ci fa un regalo inaspettato donandoci pochi ma preziosi secondi di video in cui è possibile ammirare la fase di design su carta di OnePlus 8T e la sua esecuzione in carne e ossa. La porzione posteriore del nuovo smartphone presenta forse le più importanti novità, merito di un design diametralmente opposto a quello di OnePlus 8. La fotocamera abbandona infatti la sezione centrale e si sposta invece nell’angolo in alto a sinistra, con un design e una disposizione degli elementi che ricorda molto la serie Samsung Galaxy S20.

Molto particolare anche la colorazione vista nel video, etichettata Ultramarine Green, leggermente più vivace rispetto a quella disponibile su OnePlus 8. Gli ultimi rumor su OnePlus 8T parlano della disponibilità di Android 11 al lancio con OxygenOS 11, display OLED a 120 Hz, batteria da 4800 mAh con ricarica rapida fino a 65 W e molto probabilmente un sensore principale da 48 MP.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo di continuare a seguirci qui su TuttoAndroid per scoprire tutte le informazioni ufficiali durante il lancio del nuovo top di gamma di OnePlus.