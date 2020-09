OnePlus ha finalmente svelato la data di presentazione di OnePlus 8T. Il nuovo top di gamma vedrà la luce del sole il prossimo 14 ottobre 2020 tramite un evento online liberamente accessibile a questo link. Com’è avvenuto con le precedenti versioni di smartphone OnePlus “T”, anche per OnePlus 8T è atteso l’arrivo di un comparto hardware sensibilmente migliore di OnePlus 8 e pensato per competere con i nuovi terminali svelati nella seconda metà del 2020.

Tutto pronto per il 14 ottobre

“OnePlus cerca sempre di portare la più recente tecnologia agli utenti più esperti, appena quest’ultima soddisfa i nostri altissimi standard“, dichiara Pete Lau, CEO di OnePlus. “Con OnePlus 8T, stiamo ancora una volta alzando l’asticella per noi stessi in termini di user experience, grazie ad alcune nuove funzionalità che siamo entusiasti di introdurre per la prima volta in un dispositivo OnePlus. Sono fiducioso che OnePlus 8T supererà ancora una volta le aspettative e offrirà un’esperienza flagship senza precedenti“.

Gli ultimi render di OnePlus 8T puntano ad un design simile ai nuovi smartphone di Samsung, mentre dal punto di vista hardware non dovrebbe mancare la presenza del processore Snapdragon 865+, un display con refresh rate alto, supporto alla ricarica a 65 W e possibilmente la OxygenOS 11 basata su Android 11.