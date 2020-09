L’esistenza di Samsung Galaxy S20 Fan Edition spiegata in un video promozionale

La presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S20 Fan Edition è ormai dietro l’angolo – è prevista in occasione dell’evento “Galaxy Unpacked for Every Fan” del 23 settembre –, ma la macchina dei leak ancora non accenna ad arrestarsi: è emerso un video promozionale con il quale il produttore sudcoreano spiega de facto i motivi dell’esistenza di questo nuovo device.

Nei giorni scorsi abbiamo appreso praticamente qualsiasi dettaglio tecnico di Samsung Galaxy S20 Fan Edition, dopodiché lo abbiamo visto nei primi hands-on, sia foto che video. Ormai manca praticamente solo l’ufficialità.

In attesa dell’annuncio da parte di Samsung, dunque, perché non dare un’occhiata al video promozionale, ovviamente leaked, con il quale il produttore esalta i pregi del terminale?

“The Galaxy S20 FE 5G gives you more – for less”

Il primo punto di forza di Samsung Galaxy S20 Fan Edition che viene messo in risalto è rappresentato dal comparto fotografico. Viene confermata la presenza di una tripla fotocamera posteriore, con annesso supporto allo Space Zoom fino al 30x – di tipo ibrido, quello ottico sarà solo 3x, abbinato ad un digitale 10x.

Secondo il produttore, parte integrante dell’esperienza di fotografia mobile offerta dal terminale sarà il costante miglioramento reso possibile da Single Take AI. Senza dimenticare la Night Mode.

Mettendo da parte il comparto fotografico, viene evidenziata la presenza di una batteria da 4.500 mAh (la stessa di Samsung Galaxy S20+) e dello slot microSD, nell’ottica dello slogan secondo cui “The Galaxy S20 FE 5G gives you more – for less”.

Senza ulteriori indugi, ecco a voi il primo breve video promozionale del nuovo Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

State aspettando con impazienza l’ufficialità di Samsung Galaxy S20 Fan Edition? Sarà lui, secondo voi, il modello della serie Galaxy S20 da acquistare? Fatecelo sapere nel box dei commenti.