Samsung Galaxy S20 Fan Edition, nuovo e atteso componente della serie Galaxy S20, si avvicina a colpi di leak alla presentazione ufficiale, prevista in occasione dell’evento “Galaxy Unpacked for Every Fan” del 23 settembre.

L’ultimo leak risale appena un paio di giorni fa e ci aveva permesso di conoscere in anticipo prezzo di listino e sfondi del nuovo smartphone Samsung.

Adesso, grazie al noto leaker evleaks, al secolo Evan Blass, è trapelata un’intera pagina web dedicata proprio a Samsung Galaxy S20 Fan Edition, che contiene tantissime informazioni su funzioni, colori, specifiche del comparto fotografico, hardware e batteria del device.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G: specifiche tecniche complete

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G si presenta come uno smartphone di fascia alta estremamente completo, a partire dal display Super AMOLED da 6,5 pollici di tipo Infinity-O (con foro per la fotocamera anteriore) con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Dal punto di vista costruttivo si segnala la presenza della certificazione IP68 contro acqua e polvere, mentre sul piano estetico vanno elencate ben sei colorazioni ufficiali: Cloud Navy, Cloud White, Cloud Pink, Cloud Red, Cloud Blue e Cloud Gold.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, la pagina web riporta la presenza certa della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865, affiancata da RAM fino a 8 GB, 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB.

Passando al comparto fotografico, il foro nel display ospita una singola fotocamera anteriore da 32 MP; sul retro invece è presente un set-up composto da tre fotocamere: una principale wide-angle da 12 MP, una ultra-grandangolare da 12 MP e infine una telephoto con zoom ottico 3x da 8 MP. Tra le funzioni supportate dal comparto fotografico, nella pagina web viene posto l’accento su: Space Zoom 30x, Night mode, Single Take e Super Steady Mode.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G si affiderà ad una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida 25 W Super Fast Charging (ma il caricabatterie incluso sarà da 15 W), alla ricarica wireless rapida 2.0 e inversa. Il PowerShare figura infatti tra le funzioni particolari insieme a Quick Share e Samsung DeX Wireless.

Dal punto di vista software, Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G arriverà sul mercato con Android 10 e l’interfaccia proprietaria One UI 2.0.

Qui sotto trovate l’immagine con la pagina web completa. State aspettando con impazienza il nuovo Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G? Ditecelo nel box dei commenti.

