Continuiamo ad occuparci di Samsung Galaxy S20 Fan Edition, smartphone al centro di diverse anticipazioni ormai da alcune settimane.

L’occasione giusta ci è fornita dalla pubblicazione di un video hands-on che ci permette di osservare il nuovo smartphone del produttore coreano in funzione e di farci un’idea di quelle che saranno le sue dimensioni (basta un rapido sguardo per rendersi conto che saranno piuttosto generose).

Ricordiamo che il colosso coreano ha già reso noto che lo smartphone sarà presentato ufficialmente mercoledì 23 settembre con un evento che potrà essere seguito in diretta streaming.

Il video hands-on di Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Se siete curiosi di vedere il nuovo device del produttore coreano dal vivo, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare il seguente filmato. Buona visione:

Se il produttore ha già confermato che Samsung Galaxy S20 Fan Edition sarà commercializzato in sei colorazioni, restano ancora da scoprire alcuni importanti dettagli, come i mercati in cui sarà disponibile la variante con supporto alla connettività 5G o il processore che animerà tale device, oltre ovviamente al prezzo con cui sarà lanciato e che rappresenterà probabilmente l’aspetto più importante per il suo eventuale successo.