Recensione Samsung Galaxy S20 – Gli smartphone compatti sono sempre più rari e, soprattutto sulla fascia alta del mercato, si punta a dimensioni generose per far spazio a componenti all’ultimo grido e capaci di performance di alto livello. Attualmente se si cerca un telefono di questo tipo, Samsung Galaxy S20 è l’unica alternativa allettante risultando effettivamente lo smartphone top di gamma più compatto di questo 2020. Al tempo stesso però non rinuncia praticamente ad alcuna specifica rispetto al fratello Galaxy S20 Plus a parte di un sensore ToF sul comparto fotografico di cui però non si sente la mancanza. Vediamo dunque come si è comportato durante la nostra prova.

Video recensione di Samsung Galaxy S20

Design & Ergonomia

La prima cosa per cui si fa apprezzare sono le dimensioni: più piccolo di Galaxy S20 Plus, più piccolo di OnePlus 8, leggermente più lungo di Huawei P40 ma più stretto. Insomma, fra i top compatti, lui è il più compatto e questo è già un vantaggio. È pratico e semplice da utilizzare con una sola mano anche perché la forma aiuta e facilita l’impugnatura risultando davvero piacevole nell’uso di tutti i giorni. I materiali sono ovviamente i classici per questa fascia di prezzo: alluminio sui bordi e vetro sia sul fronte che sul retro.

Sul design non è niente di diverso rispetto a Samsung Galaxy S20 Plus: il retro è abbastanza anonimo e il blocco fotocamere a forma rettangolare, nero, attira indubbiamente lo sguardo. Sul fronte invece il display è di tipo infinity-o con un singolo foro centrale che a lungo andare si fa notare sempre meno.

Il display è da 6,2 pollici di tipo Super Amoled con risoluzione QHD+: ricco di colore e visibile benissimo sotto la luce diretta del sole. Un pannello che conferma la qualità che vi abbiamo descritto nella recensione di Samsung Galaxy S20 Plus con una resa migliore, in termini di saturazione, rispetto ai modelli dello scorso anno. La grande novità però è il supporto al refresh rate a 120 Hz, che però è possibile attivare solamente impostando la risoluzione dello schermo in HD+ o FHD+.

Funzionalità

Il software a bordo di Samsung Galaxy S20 è Android 10 con patch di sicurezza aggiornate a Maggio 2020 (nel momento in cui scriviamo questa recensione: Maggio 2020) e interfaccia Samsung One UI 2.1, indubbiamente una delle più ricche di funzionalità.

Fra le applicazioni pre-installate troviamo la classica suite di Samsung con Smart Switch per importare dati da uno smartphone vecchio, Smart Things per controllare prodotti IOT, Registratore vocale, Archivio per esplorare i file nella memoria, il browser Internet, Samsung Health per monitorare la salute, Galaxy Wearable per associare smartwatch e Bixby ovvero l’assistente vocale di Samsung che risponde pronunciando “Hey Bixby” e fornisce risposte in maniera similare, ma in misura ridotta, a Google Assistant (che ovviamente non manca). Completano il software le app di Google (Maps, Gmail, Drive, etc.) e alcune applicazioni di Microsoft come Outlook, Linkedin, OneDrive e Office Mobile per gestire e modificare documenti.

Essendo dotato di chip NFC è presente anche Samsung Pay per fare pagamenti contactless oppure potete installare Google Pay dal Play Store se siete più avvezzi con l’applicazione di casa Mountain View.

Fra le impostazioni abbiamo diverse funzioni interessanti fra cui la possibilità di modificare l’azione eseguita alla pressione del classico tasto Power che di default è impostato per attivare Bixby (se volete spegnere il Galaxy S20+ dovete infatti tenere premuto Volume Giù + Power, o modificare nelle impostazioni il comportamento di tale pulsante). Grazie a un’impostazione possiamo collegare lo smartphone a Windows per condividere messaggi, notifiche, foto e altro, mentre alla voce “Movimenti e gesti” modificare il comportamento di azioni agevolati che si attivano ad esempio sollevando lo smartphone o guardandolo. Presente anche la modalità notte tramite la quale convertire le tinte chiare in scure per una fruizione più piacevole alla vista e minor consumi della batteria.

Non manca il Game Launcher che altro non è che un’applicazione che raggruppa i giochi installati dandoci informazioni interessanti riguardo statistiche di gioco, oltre a migliorare il funzionamento dello smartphone per offrire prestazioni superiori a scapito della batteria. Non manca poi infine la funzione “Duplicazione App” che permette di avere più account ad esempio di WhatsApp o Facebook. Pensate, è così ricca da mantenere anche la funzione “Pannello Edge”, solitamente presente solo negli smartphone con bordi laterali curvi.

Prestazioni

Niente di cui lamentarsi sulle prestazioni: è il solito Samsung con sporadici lag qua che però non si fanno sentire nel momento in cui si richiede allo smartphone le massime prestazioni, come ad esempio in gaming. Per la maggior parte delle persone sembrerà un fulmine, per altre in alcune occasioni azzoppato, la nota positiva è che le memorie UFS di terza generazione confermano una certa resilienza nel tempo.

Gli ultimi aggiornamenti sembrano comunque aver portato in dote a questo smartphone anche un surriscaldamento maggiore del processore che inizia a farsi sentire dopo pochi minuti di utilizzo stress, in alcuni momenti risulta persino poco sopportabile e in vista dell’estate la situazione può solo peggiorare, a meno che Samsung non torni sui suoi passi e risolva con un ulteriore update.

Fotocamera

Altra caratteristica chiave dei Galaxy S20 è il comparto fotografico dove se la gioca ovviamente coi big del mercato:

ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2;

standard da 12 MP con apertura f/1.8 e OIS;

teleobiettivo da 64 MP, con apertura f/2.0 e OIS;

Selfie camera da 10 megapixel f/2.2.

Anche qui il confronto coi top di gamma compatti delle altre case è abbastanza schiacciante: mentre Samsung Galaxy S20 mantiene gli stessi sensori a parte il ToF, OnePlus 8 e Huawei P40 subiscono un leggero downgrade rispetto ai corrispettivi Pro.

La famiglia Galaxy S20, come dimostrato nel nostro confronto fotografico, sale indubbiamente sul podio dei migliori camera-phone. Gli scatti sono di alto livello: trovargli un difetto è difficile ma in linea generale riesce a tirare fuori delle belle fotografie grazie a un lavoro software di fino che, seppur a volte snaturi l’immagine, produce un risultato sempre gradevole. Dove fatica ancora un po’ rispetto alla concorrenza è nella modalità notturna ma stiamo cercando il pelo nell’uovo.

È possibile registrare video fino al 4K a 60 fps e in 8K a 30 fps, l’unico neo su questa risoluzione è che c’è un forte crop ma in ogni caso meglio averlo che no. Da segnalare anche nessun problema con la messa a fuoco, a differenza di S20 Ultra qui resta l’autofocus Dual Pixel che lavora ottimamente come ormai avevamo apprezzato sugli altri flagship. Molto bene anche i selfie, al solito decisamente “instagrammabili” e quindi piacevoli.

Batteria & Autonomia

La batteria resta il punto debole della famiglia Galaxy S20 ma con gli ultimi aggiornamenti si copre la giornata. Super infatti abbia ben 4000 mAh di capacità è in grado di offrire poco più di 4 ore di schermo acceso durante la giornata tipo. Questo ovviamente con tutte le impostazioni al massimo come il refresh rate a 120 Hz in FHD+ e nessun utilizzo di modalità a risparmio energetico né la modalità notte attivata.

Giocando su queste impostazioni è possibile guadagnare circa 1 ora in più di schermo ma non di più, indubbiamente sottotono vista la batteria di cui è dotato ma questo è quanto riesce a fare Samsung con i suoi processori Exynos.

In conclusione

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy S20 è di 929 Euro nella versione 4G e 1029 Euro nella versione 5G, quella che abbiamo testato. Prezzi salati ma che, dopo 2 mesi, sono scesi online di circa 200 Euro rientrando finalmente in una fascia di prezzo più adatta. Come ripetuto più volte durante la recensione di questo Samsung Galaxy S20, se cercate uno smartphone compatto, prestante e che funzioni bene, questa è attualmente l’alternativa migliore fra i top di gamma, ma non dimenticate di portare sempre con voi un bel Power Bank per le emergenze.