A quanto pare, Samsung ha in programma un altro evento Unpacked per il mese di settembre, probabilmente dedicato al tanto chiacchierato Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Almeno ciò è quanto suggerisce il nome dell’evento, ossia “Galaxy Unpacked for Every Fan“, che avrà luogo mercoledì 23 settembre 2020.

Ricordiamo che, stando a quanto emerso sino a questo momento, Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe essere una versione meno potente di Galaxy S20, tra le cui principali feature non dovrebbero mancare uno schermo AMOLED piatto con una diagonale da 6,4 o 6,5 pollici e risoluzione Full HD+, una tripla fotocamera posteriore (con un sensore primario da 12 megapixel, ultra wide da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel), una batteria da 4.500 mAh, una scocca resistente all’acqua ed alla polvere (con certificazione IP68) ed almeno sei colorazioni (così come queste nuove immagini diffuse dal colosso coreano sembrano confermare).

Come seguire l’evento di lancio di Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Il nuovo evento Galaxy Unpacked for Every Fan di Samsung potrà essere seguito in diretta streaming attraverso il sito ufficiale del produttore o il suo canale su YouTube. Appuntamento al 23 settembre 2020 alle ore 16,00.