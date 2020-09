Prosegue il conto alla rovescia che ci sta accompagnando alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G (prevista in occasione dell’evento “Galaxy Unpacked for Every Fan” del 23 settembre) e anche oggi c’è un leak bello succulento: lo smartphone è apparso acceso nelle prime immagini dal vivo nell’ambito di un hands-on.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G: immagini hands-on

A diffondere su Twitter le prime immagini dal vivo di Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G è stato il canale YouTube Jimmy Is Promo, lo stesso che a tempo debito aveva mostrato in anticipo immagini e video di Samsung Galaxy Note 20.

Le immagini in questione, che vedete riportate di seguito, offrono ulteriori e definitive conferme sul design di Samsung Galaxy S20 Fan Edition: dal momento che si tratta del modello economicamente più accessibile della serie Galaxy S20, non sorprende l’evidente family feeling con il resto della gamma.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G: nuove conferme sulle specifiche

Lo stesso tweet di Jimmy Is Promo contiene inoltre delle conferme ulteriori sulle specifiche tecniche di Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

In particolare, si fa menzione dello schermo da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz; della presenza della certificazione IP68 contro acqua e polvere; della One UI 2.5 che riveste Android 10. In merito al comparto fotografico, si segnala che sul fronte ci sarà una singola unità da 32 MP, mentre sul retro ci sarà anche uno zoom ottico 3x che, abbinato al digitale 10x, permetterà al device di spingersi fino al 30x (Space Zoom).

Lo smartphone dovrebbe posizionarsi a metà strada tra Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S20+ ed essere proposto ad un prezzo interessante già al lancio.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche (e non solo), si tratta di mere conferme: di queste e di tanto altro vi avevamo già parlato ieri grazie al leak della pagina web ufficiale di Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

