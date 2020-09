Mancano probabilmente solo poche settimane al lancio previsto di OnePlus 8T, ma oggi, grazie al noto leaker Evan Blass, sono emersi dal Web alcuni URL ufficiali collegati a OnePlus.com che sembrano riferirsi ad alcuni dispositivi inediti.

Il primo di questi dispositivi inediti è appunto il top di gamma OnePlus 8T, mentre il secondo è OnePlus 8T Pro che potrebbe non vedere mai la luce.

I successivi due smartphone si riferiscono alla nuova serie Nord di OnePlus a conferma delle precedenti indiscrezioni, mentre l’ultimo dispositivo inedito è piuttosto difficile da identificare in quanto fa riferimento a un misterioso codice “SS9805”. In base alle funzioni e al software descritti nella pagina collegata all’URL è probabile che si tratti di uno smartphone.

URL dedicato a OnePlus 8T Pro

L’URL di OnePlus 8T Pro contiene dei render del dispositivo in cui si vede che lo smartphone non offre un display perforato e che dispone di un Alert Slider sulla destra per il passaggio tra le modalità silenzioso, vibrazione e suoneria, oltre a uno speaker nella parte superiore e ai pulsanti per il controllo del volume a sinistra.

La pagina di destinazione riporta anche numerosi dettagli dell’interfaccia utente e i suggerimenti per un migliore utilizzo dello smartphone OnePlus 8T Pro, oltre a una sezione per le FAQ.

Vale la pena sottolineare che questi dispositivi OnePlus inediti potrebbero non esistere realmente ed è possibile che OnePlus abbia creato gli URL in previsione di un loro possibile lancio.