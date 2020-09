In tanti attendono il lancio da parte di OnePlus della nuova serie di smartphone top di gamma, ossia OnePlus 8T, che potrebbe tuttavia riservare qualche sorpresa.

Stando alle ultime indiscrezioni, più che di nuova serie dovremmo parlare di un singolo modello: pare, infatti, che il team di OnePlus abbia deciso di lanciare sul mercato soltanto OnePlus 8T.

Potrebbe non esserci una variante Pro di OnePlus 8T

Il produttore cinese avrebbe deciso di concentrarsi sul modello più economico, così da migliorare le prestazioni di OnePlus 8, device che non è riuscito a ottenere il successo sperato dall’azienda. Per la fascia premium, invece, OnePlus continuerà a puntare su OnePlus 8 Pro, smartphone che ancora oggi è in grado di competere con i vari modelli lanciati nel 2020.

Tra le feature del nuovo smartphone di OnePlus dovremmo trovare un display OLED da 6,55 pollici con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865+, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, ultra grandangolare da 16 megapixel, macro da 5 megapixel e di profondità da 2 megapixel).

Il lancio è in programma tra settembre ed ottobre.

