EMUI 11, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Huawei, è stata costruita su Android 10 e non su Android 11, ossia l’ultima release del sistema operativo mobile di Google, che da qualche giorno è disponibile per i primi smartphone.

Chi possiede uno smartphone Huawei probabilmente si chiederà quando EMUI 11 passerà ad Android 11 ma probabilmente la domanda più corretta è quando “accoglierà” le sue principali novità.

EMUI 11 riceverà alcune delle novità di Android 11

Stando a quanto reso noto dal colosso cinese, infatti, nei progetti dell’azienda vi è quello di portare alcune delle principali novità di Android 11 su EMUI 11 non appena questa versione dell’OS di Google sarà diventata a tutti gli effetti open source.

Huawei non ha specificato quali sono le funzionalità di Android 11 che prevede di incorporare in EMUI e per saperne di più, pertanto, dovremo avere ancora un po’ di pazienza.

Ad ogni modo, questa dichiarazione del colosso cinese conferma ciò che probabilmente in molti pensavano: a causa del ban commerciale statunitense, il produttore fino ad oggi non ha avuto accesso al codice base di Android 11 e solo da pochi giorni, pertanto ha potuto dare il via ai lavori che porteranno alcune delle principali novità dell’OS anche sui suoi smartphone.