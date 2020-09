Appena due giorni dopo l’ultima volta, torniamo a parlare di Kena Mobile, l’apprezzato operatore virtuale facente capo a TIM, che a breve potrebbe lanciare delle interessanti iniziative promozionali a partire da soli 2,99 euro al mese.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, non ci sarebbero delle nuove offerte vere e proprie in arrivo: Kena Mobile vorrebbe provare a conquistare nuovi clienti promuovendo quelle già esistenti, una su tutte l’ottima Kena 5,99.

La promozione flash di Kena potrebbe consistere in uno sconto del 50% del costo mensile per 4 mesi e in un buono Amazon da 10 euro. La promozione in questione dovrebbe essere disponibile esclusivamente dal 16 al 18 settembre 2020, ma sulle date ci sono ancora dei dubbi.

Kena 5,99 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati in 4G (ovviamente su rete TIM, con la solita limitazione di velocità a 30 Mbps). Il tutto al costo di 5,99 euro al mese. Per effetto della promozione, per i primi 4 mesi verrebbe a costare soltanto 2,99 euro al mese.

Vale la pena ricordare che l’offerta Kena 5,99, disponibile sia online che presso i punti vendita fisici dell’operatore, è attivabile dai nuovi clienti che effettuino contestuale richiesta di portabilità e provengano da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Spusu, Tiscali, 1Mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Daily Telecom, Enegan Mobile, Green, Intermatica, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Welcome Italia, Withu Mobile.

La stessa promozione potrebbe essere attiva anche sulle altre offerte di Kena Mobile, ad esempio la Kena 7,99 verrebbe così scontata a 3,99 euro al mese per 4 mesi.

Per quanto riguarda il buono Amazon, questa promozione non è nuova e dovrebbe essere disponibile fino ai primi di ottobre 2020.

Se non volete aspettare, ecco il link per passare subito a Kena Mobile:

Attiva online le offerte Kena Mobile