Kena Mobile lancia Kena 13,99 (PDV) con minuti, SMS, 70 GB e promo primo mese

Kena Mobile, l’apprezzato operatore virtuale facente capo a TIM, ha lanciato nella giornata di ieri una nuova offerta con promozione di lancio annessa.

L’offerta in questione viene identificata come Kena 13,99 (PDV) ed è disponibile all’attivazione soltanto presso alcuni punti vendita Kena Mobile selezionati. Come vedremo di qui a poco, non si tratta di un’offerta del tutto inedita.

Kena 13,99 (PDV): info e costi

Kena 13,99 (PDV) comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati in 4G (ovviamente su rete TIM, con la solita limitazione di velocità a 30 Mbps). Il tutto al costo di 13,99 euro al mese. A contraddistinguere questa nuova offerta è la previsione di uno sconto di 4 euro per il primo mese, che costa dunque 9,99 euro invece di 13,99 euro.

Kena 13,99 (PDV) dovrebbe rimanere attivabile fino al 1 ottobre 2020; l’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti Kena Mobile, sia che attivino un nuovo numero o che effettuino la portabilità da un altro operatore. Non è previsto alcun costo di attivazione o per la nuova SIM.

Come risulta evidente, Kena 13,99 (PDV) non è altro che una versione promozionale della solita Kena 13,99, disponibile all’attivazione sia nei punti vendita che online tramite il link sottostante:

Attiva online Kena 13,99

Infine, non va dimenticata la disponibilità fino al 15 settembre 2020 (salvo proroghe) della promozione Porta un amico, che permette di ottenere degli ottimi rimborsi.