Nuova promo Vodafone Back Together, le offerte Giga Speed tornano alla normalità

Con l’inizio del mese di settembre Vodafone ha dato il benvenuto ad alcune novità: se qualche giorno fa avevamo parlato della fine della Summer Edition per Vodafone Happy Black, lo stesso capita ora con le offerte Vodafone Giga Speed; nel frattempo c’è una nuova promozione per smartphone e altri device con Vodafone Back Together.

Vodafone Back Together: nuova promozione cash

A partire dal mese di settembre 2020, presso i punti vendita aderenti, è disponibile una nuova promozione cash con Vodafone Back Together per l’acquisto di smartphone e altri dispositivi a prezzo scontato. In tutti i casi è previsto il pagamento in un’unica soluzione (a differenza di quanto visto in abbinamento alla Vodafone Special Giga).

La promozione sarà attiva fino al 30 settembre 2020 – salvo proroghe –, ecco gli smartphone disponibili:

Qui di seguito ecco, invece, un paio di tablet acquistabili:

Samsung Galaxy Tab A a 239,99 euro (invece di 279,99 euro di listino);

a (invece di 279,99 euro di listino); Apple iPad 10.2 a 499,99 euro (invece di 529,99 euro di listino).

Infine, ecco gli accessori disponibili con Vodafone Bakc Together:

Vodafone Giga Speed: addio Summer Edition, torna il listino standard

Con la fine del mese di agosto si è conclusa anche la Summer Edition delle offerte dati della gamma Vodafone Giga Speed, tornate ora alle rispettive condizioni standard. Si tratta, in particolare, delle offerte ricaricabili Giga Speed 20, Giga Speed 50 e Giga Speed Pack e delle offerte in abbonamento Giga Speed Plus 50 e Giga Speed Plus 100.

Le condizioni previste sono le seguenti:

Vodafone Giga Speed 20 prevede ogni mese 20 Giga di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese.

prevede ogni mese di traffico dati al costo di al mese. Vodafone Giga Speed Pack comprende 150 Giga validi per 3 mesi al costo di 39,99 euro. Al termine dei tre mesi, l’offerta si disattiva in automatico, senza possibilità di rinnovo. È compatibile con il servizio Riparti, per anticipare il rinnovo della propria offerta e tornare a navigare.

Queste offerte ricaricabili prevedono un costo di attivazione di 10 euro per i nuovi clienti e 19 euro per i già clienti Vodafone. È prevista inoltre la possibilità di acquistare in abbinamento il Mobile Wi-Fi di Vodafone a 64 euro con pagamento in un’unica soluzione.

Il piano tariffario di base è Vodafone Internet Ricaricabile New.

Passando alle offerte in abbonamento:

Vodafone Giga Speed Plus 50 prevede 50 Giga di traffico dati al costo mensile di 11,99 euro . Aggiungendo 1 euro in più al mese , senza costi di anticipo, il cliente potrà ottenere il Mobile Wi-Fi di Vodafone in abbinamento con Telefono No Problem.

prevede di traffico dati al costo mensile di . Aggiungendo , senza costi di anticipo, il cliente potrà ottenere il di Vodafone in abbinamento con Telefono No Problem. Vodafone Giga Speed Plus 100 invece offre 100 Giga di traffico dati al costo di 19,99 euro al mese. Sempre possibile aggiungere il router Mobile Wi-Fi, ma in questo solo con 1 euro di anticipo e 0 euro per 24 mesi di permanenza.

Solo con le offerte in abbonamento è disponibile una soluzione alternativa al Mobile Wi-Fi: il router Huawei B311 al costo di 4,99 euro di anticipo e rata mensile di 2 euro per 24 mesi.

Nel caso delle offerte in abbonamento, il costo di attivazione è di 5 euro per i nuovi clienti e di 19 euro per i già clienti Vodafone. È prevista inoltre una permanenza minima di 12 mesi, che diventano 24 mesi con Mobile Wi-Fi. In caso di recesso anticipato, è previsto un contributo di 50 euro, decrescente su base trimestrale.

Il piano tariffario di base è Vodafone Internet Abbonamento New.

Alle offerte dati è sempre abbinabile il servizio di navigazione Rete Sicura a 1,49 euro al mese, con il primo mese gratis.