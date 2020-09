Vodafone Happy Black regala 4 mesi di NOW TV Cinema e nuovi sconti

Vodafone saluta l’inizio del mese di settembre introducendo alcune novità nel catalogo del programma fedeltà Vodafone Happy Black, tra le quali spicca sicuramente la nuova promozione riguardante NOW TV.

Sebbene a partire da oggi, 1 settembre 2020, non sia più in Summer Edition, Vodafone Happy Black torna al costo standard di 1,99 euro al mese, tuttavia mantiene la promozione che offre in prova gratuita il primo mese. Il sito ufficiale del programma fedeltà specifica che la suddetta promo è riservata ai nuovi iscritti, inoltre alcuni sconti precedentemente previsti rimangono disponibili, è il caso dei 6 mesi gratis di Amazon Prime e dello sconto del 10% su Booking.

Vodafone Happy Black: le novità di settembre 2020

Messe da parte le conferme, Vodafone Happy Black dà il benvenuto ad alcune novità per il mese di settembre.

La più importante è rappresentata senza dubbio dal Pass Cinema di NOW TV valido per 4 mesi gratis. Il Pass in questione permette al cliente di avere accesso ai film di Sky, con oltre 1.000 titoli e prime visioni a pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche. È inoltre inclusa la visione in HD (non su smartphone, PC e tablet) e su due schermi contemporaneamente senza sovrapprezzo.

A partire dal quinto mese, il Pass si rinnova automaticamente al prezzo di listino di 9,99 euro al mese, ma il cliente può disattivarlo in qualsiasi momento fino a 24 ore prima della fine del periodo coperto dalla promozione.

Questo regalo di Vodafone Happy Black può essere riscattato entro il 30 settembre 2020 è condizionato alla permanenza nel programma fedeltà per tutto il periodo di riferimento e prevede che il codice così ottenuto venga utilizzato direttamente su NOW TV.

Per quanto riguarda le altre novità, come potete vedere dagli screenshot riportati e sulla pagina di Vodafone Happy Black linkata sopra, ci sono delle nuove partnership (e relativi sconti) con Winelivery, Penny Market, Kiko e Grimaldi Lines. Ecco maggiori dettagli:

Winelivery : 15 euro di sconto su una spesa minima di 30 euro dall’app dedicata;

: 15 euro di sconto su una spesa minima di 30 euro dall’app dedicata; Penny Market : 15 euro di sconto su una spesa minima di 65 euro fino all’11 ottobre 2020;

: 15 euro di sconto su una spesa minima di 65 euro fino all’11 ottobre 2020; Kiko : 10 euro di sconto su una spesa minima di 30 euro, sia online che in negozio;

: 10 euro di sconto su una spesa minima di 30 euro, sia online che in negozio; Grimaldi Lines: 25% di sconto sulle prenotazioni di traghetti Grimaldi entro il 31 dicembre 2020.