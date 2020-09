Vodafone Special Giga offre minuti, SMS e 70 GB a 9,99 euro al mese

Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, torna all’attacco con l’offerta Vodafone Special Giga, che prevede un bundle di contenuti molto completo al costo di 9,99 euro al mese: salvo proroghe, sarà disponibile fino al 14 settembre 2020 presso i negozi aderenti e online.

Vodafone Special Giga: info e costi

Sebbene non nuova, si tratta di un’offerta operator attack interessante, prevede infatti minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati in 4G al costo menzionato di 9,99 euro al mese.

Incluso automaticamente nel costo mensile – dunque senza costi aggiuntivi (quello standard sarebbe di 1,99 euro al mese) e a tempo indeterminato – c’è il programma fedeltà Vodafone Happy Black, che si attiva entro 72 ore dalla sottoscrizione dell’offerta.

Vodafone Special Giga è attivabile soltanto dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima Mobile, LycaMobile (solo online) e alcuni altri operatori virtuali; non può essere invece attivata da chi proviene da TIM, WINDTRE, Very Mobile, ho. Mobile e CoopVoce.

In ossequio agli impegni assunti formalmente da Vodafone con l’AGCOM, l’operatore si impegna a mantenere il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione.

Per quanto riguarda il metodo di pagamento, Vodafone Special Giga è disponibile soltanto optando per il metodo di pagamento automatico Smart Pay, dunque con carta di credito o conto corrente e sfruttando il servizio Ricarica Automatica.

Passando ai costi da sostenere in fase di attivazione, il costo di attivazione in sé è di soli 0,01 euro, ai quali vanno però aggiunti 10 euro per la nuova SIM, con 5 euro di credito inclusi. L’offerta è attivabile anche online al link seguente:

Attiva online Vodafone Special Giga a 9,99 euro al mese

Come detto, la promozione Vodafone Special Giga Promo offre anche la possibilità di abbinare alla propria offerta uno smartphone a rate. Ciò avviene abbinando il servizio Telefono Facile o Telefono No Problem, con un contributo una tantum di 9,99 euro e 30 rate mensili di importo variabile in base al modello scelto. Ecco alcuni esempi:

Samsung Galaxy A20e: richiede un anticipo di 9,99 euro, 30 rate mensili di 2,99 euro e un eventuale corrispettivo per il recesso anticipato massimo di 600 euro;

e un eventuale corrispettivo per il recesso anticipato massimo di 600 euro; Samsung Galaxy A51: richiede un anticipo di 29,99 euro, 30 rate mensili di 7,99 euro e un eventuale corrispettivo per il recesso anticipato massimo di 100 euro;

e un eventuale corrispettivo per il recesso anticipato massimo di 100 euro; Apple iPhone 11 128GB: richiede un anticipo di 119,99 euro, 30 rate mensili di 22,99 euro e un eventuale corrispettivo per il recesso anticipato massimo di 60 euro;

e un eventuale corrispettivo per il recesso anticipato massimo di 60 euro; Xiaomi Mi Note 10 Lite: richiede un anticipo di 39,99 euro, 30 rate mensili di 7,99 euro e un eventuale corrispettivo per il recesso anticipato massimo di 100 euro.

Vodafone Special Giga Promo: altre offerte

La proroga fino al 14 settembre riguarda in realtà l’intera Vodafone Special Giga Promo, che prevede anche altre offerte a partire da 6,99 euro al mese e fino a 70 GB, oltre al possibile abbinamento di uno smartphone a rate. Abbinando le offerte in questione al meccanismo di convergenza fisso-mobile Giga Family, inoltre, si può portare il bundle di dati anche a 150 o 170 GB al mese.

Ad esempio, l’offerta Vodafone Special Unlimited Limited Edition offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB in 4G a 6,99 euro al mese, con un costo di attivazione di 0,01 euro. È disponibile presso i punti vendita aderenti dai clienti provenienti da Tiscali e CoopVoce. Non è prevista la detariffazione dei servizi accessori.

Vodafone Special Unlimited Edition prevede invece ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB in 4G a 7 euro al mese ed è attivabile dai clienti che arrivano da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile. Non è attivabile da chi proviene da TIM, WINDTRE, Very Mobile, ho. Mobile e LycaMobile. Non è prevista la detariffazione dei servizi accessori. Quest’offerta e la precedente comprendono Digital Service, il servizio che offre al cliente assistenza h24 tramite i canali digitali Vodafone (app My Vodafone, TOBi).

Vodafone Special Minuti 50 Giga comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB in 4G a 9,90 euro al mese, con un costo di attivazione di 12,10 euro. Non è prevista la detariffazione dei servizi accessori. L’offerta è disponibile all’attivazione per i clienti provenienti da Kena Mobile, LycaMobile e BT ENIA Mobile.

Vodafone Special Minuti 10 Giga è la meno interessante: disponibile per chi attiva un nuovo numero, comprende minuti illimitati verso tutti e 10 GB al costo di 15 euro al mese.