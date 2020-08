Con un post sul proprio blog ufficiale pubblicato da Mindy Brooks, UX Director della divisione Kids & Families, Google ha presentato Kids Space, il nuovo spazio progettato appositamente per garantire ai più piccoli un utilizzo sicuro dei tablet Android.

Le nuove generazioni nascono in un mondo connesso e si trovano fin da subito ad avere a che fare con la tecnologia. Questo mette i genitori (e non solo) di fronte alla necessità di avere la situazione sotto controllo, per garantire un approccio e un utilizzo appropriato di questo potentissimo strumento da parte dei più piccoli, spinti da una naturale curiosità ad esplorare e conoscere cose nuove.

Google era già andata incontro alle necessità dei genitori attraverso la creazione di Family Link già nel 2017. Delle possibilità offerte da questo potente strumento – dal gestione del tempo di utilizzo, ai safety filter per i contenuti fino ai controlli della privacy – avevamo parlato in un approfondimento dedicato. In tempi più recenti abbiamo poi visto come il Google Play Store abbia dato il benvenuto al tab “bambini”, con contenuti selezionati e approvati dagli insegnanti. Un aiuto non di poco conto, soprattutto per i genitori meno esperti.

Adesso Google si appresta ad aggiungere un altro tassello importante: Google Kids Space si presenta come uno spazio digitale sicuro per i bambini, una vera e propria modalità dedicata selezionabile sui tablet Android compatibili per avere accesso ad applicazioni, libri e contenuti multimediali adatti alla curiosità degli utenti più piccoli. Attraverso la selezione dei propri interessi, i bambini potranno avere accesso ai contenuti più adatti, per unire divertimento e apprendimento.

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Google Kids Space a questo link, mentre a quest’altro link trovate la lista dei tablet compatibili (per adesso ci sono solo Lenovo Tab HD M10 di seconda generazione e Lenovo SmartTab M10 HD di seconda generazione con Google Assistant). Il servizio sarà presto disponibile in anteprima e poi attivo a livello globale.

