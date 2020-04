Prima che il D.P.C.M. Cura Italia ci obbligasse in casa per contenere e ridurre la diffusione del Coronavirus, era molto facile notare un gran numero di bambini in giro per le nostre città, e nei ristoranti, con uno smartphone o un tablet in mano. La tecnologia e i sistemi operativi moderni sono così intuitivi da essere facilmente utilizzati anche dai minori, già da 5 anni su. Questo comporta per i genitori l’obbligo di controllare il tipo di utilizzo che i più piccoli fanno degli smartphone.

Arriva il tab “bambini” su Google Play Store

In questo senso Google si muove anzitempo ed annuncia il rollout del tab “bambini” per Google Play Store. Come anticipa il nome stesso, si tratta di una inedita area dello store digitale di Google in cui è possibile trovare un gran numero di giochi e applicazioni specificamente sviluppati per i bambini.

Considerando la fase di emergenza che stiamo vivendo in queste settimane, l’azienda statunitense ha deciso di accelerare i tempi e rilasciare il nuovo tab in maniera “incompleta”, se così si può dire. Infatti, la compagnia sottolinea la possibilità di notare alcune mancanze dal punto di vista di applicazioni e giochi piuttosto famosi, ma farà di tutto per aggiungerle il prima possibile.

Per sviluppare un’area a misura di bambino, Google ha unito le forze con una serie di esperti e accademici al fine di gettare le basi che serviranno come impalcatura per l’arrivo di nuove app sul Play Store. Inoltre, all’interno del tab bambini, sarà ben visibile il banner “approvato dagli insegnanti” in cui i genitori potranno scoprire un mondo di applicazioni approvate dagli insegnati, appunto.

Requisiti app “approvato dagli insegnanti”

Google ha dato vita al programma approvato dagli insegnati pensato per mettere in risalto le applicazioni e i giochi più meritevoli di attenzione. Questo sforzo si muove nella direzione di rendere Google Play Store sempre più sicuro per i più piccoli.

Assieme ad un team di esperti e accademici, Google ha stilato una serie di requisiti che ogni applicazione deve rispettare per ricevere il badge approvato dagli insegnanti, ovvero:

qualità del design;

potenziale di arricchimento;

annunci e acquisti in-app;

adeguatezza all’età.

Tutte le applicazioni che soddisfaranno questi requisiti potranno godere dei seguenti benefici:

poter apparire nel tab bambini di Google Play Store;

poter apparire in banner o collezioni del Google Play Store;

mostrare il badge “approvato dagli insegnanti”;

mostrare informazioni sulle funzioni che gli insegnanti hanno giudicato importanti durante la fase di valutazione.

Forte di questi cambiamenti, Google ha deciso di rimuovere la sezione famiglia dal Play Store. Tutte le app contenute in essa continueranno ad essere disponibili all’interno dello store e come risultati di ricerca. Per partecipare al programma tutte le app devono soddisfare specifici requisiti; ogni richiesta di valutazione verrà automaticamente inoltrata in coda revisione per il team che si occupa del controllo del programma “approvato dagli insegnanti”.

Il tab bambini del Play Store è attualmente in rollout negli Stati Uniti e arriverà nel resto dei mercati a partire dai prossimi mesi.