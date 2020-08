La storia delle applicazioni Google è piena di chiusure improvvise, come nel caso di Reply, abbandonata quasi due anni fa e le cui funzioni sono state successivamente riprese dalle API Smart Reply che permettono l’utilizzo delle risposte intelligenti anche da parte di app di terze parti.

Come sempre gli USA sono stati il primo terreno di prova delle novità ma a distanza di parecchi mesi sembra che la situazione stia cambiando e anche gli utenti italiani possano beneficiare della nuova funzione intelligente. Alcuni utenti, probabilmente selezionati in maniera casuale, possono infatti scegliere una risposta rapida direttamente dalle notifiche provenienti da alcune app di messaggistica istantanea, in particolare WhatsApp e Telegram.

Sfruttando l’algoritmo di machine learning messo a punto da Google è possibile utilizzare alcune brevi risposte ritenute più idonee, in base al messaggio ricevuto. Si tratta di una soluzione perfetta per chi non ha troppo tempo per rispondere o comunque di frasi da utilizzare per una risposta veloce, senza nemmeno dover aprire la relativa applicazione.

Al momento, come dicevamo, le Smart Reply sembrano coinvolgere principalmente WhatsApp e Telegram, su smartphone con Android 10 o con la versione beta di Android 11. Non tutti gli smartphone che rispondono a questi requisiti sono però in grado di visualizzare le risposte intelligenti, che con ogni probabilità arriveranno nei prossimi giorni con la consueta attivazione lato server.

Fateci sapere nel box dei commenti se anche voi potete utilizzare le Smart Reply e se trovate utile questa nuova funzione.