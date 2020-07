In vista della Giornata mondiale dell’Emoji di domani, Google sta condividendo i design finale delle 117 nuove emoji di Android 11, dopo averle mostrate in anteprima il mese scorso.

Il set di emoji per Android 11 include 62 nuovi personaggi, 55 varianti di tonalità della pelle e di genere e molte altre emoji.

Google condivide le emoji finali di Android 11

Tra le novità sono state aggiunte una rappresentazione anatomica del cuore, due persone che si abbracciano, una donna in smoking, una persona che allatta il bambino, una teiera e degli animali dall’aspetto più autentico, oltre a nuovi animali come bisonti, castori, orsi polari e una nuova tartaruga in collaborazione con il Monterey Bay Aquarium e il Victoria Bug Zoo. Google ha anche ridisegnato alcune emoji in modo che appaiano meglio in modalità scura.

Previous Next Fullscreen

Gli utenti iscritti alla Beta di Android 11 e con la preview più recente di Gboard possono già visualizzare e inviare le nuove emoji scorrendo l’elenco principale, tuttavia non compaiono ancora nella ricerca da tastiera, inoltre, i nuovi design finali per le emoji esistenti non sono disponibili nella Beta 2.

Tutti le nuove emoji arriveranno con il lancio di Android 11 previsto entro settembre, ma con l’anteprima di oggi la barra per accedere rapidamente alle emoji in Gboard sta iniziando a diffondersi più ampiamente.