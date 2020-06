Con un ritardo di una settimana sulla tabella di marcia, Google ha rilasciato ieri la prima beta di Android 11 togliendo le castagne dal fuoco a tutti coloro che erano riusciti a resistere alle Developer Preview di Android 11, che come suggerisce il nome erano pensate per gli sviluppatori.

La Beta 1 di Android 11 di sicuro non sarà perfetta o troppo stabile: non mancano i bug qua e là che andranno via via a decrescere nelle release che seguiranno, ma l’installazione non è più fortemente sconsigliata agli utenti “comuni”. Per placare la vostra fame di novità potete dare un’occhiata al video che abbiamo realizzato, in cui vi spieghiamo in modo semplice come installare la Beta 1 di Android 11 e quali sono le dieci novità principali.

Potrebbe essere la soluzione migliore per molti quella di vedere in azione la prima beta e decidere se valga la pena installarla, in modo da non trovarsi poi oppressi da procedure per tornare alla svelta al canale stabile di Android 10. Quel che vedrete è valido sia per i Google Pixel che sono i primi smartphone a supportare Android 11 Beta 1 ma anche per tutti gli altri prodotti che seguiranno a ruota, e pensiamo ad esempio a OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro che dovrebbero essere tra i primi smartphone non-Google ad accogliere la beta.

Al termine del video non dimenticate di farci sapere la vostra nei commenti!