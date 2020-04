Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+ e Samsung Galaxy Note 9, rispettivamente i modelli di riferimento della famiglia Note della generazione attuale e di quella precedente, stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software.

Dal momento che si tratta di smartphone particolarmente popolari ed apprezzati e che il roll out di questi update ha già raggiunto anche l’Italia, non perdiamoci in chiacchiere ed andiamo subito a vedere che cosa contengono.

Novità dell’aggiornamento per i Samsung Galaxy Note 10

Quello in arrivo in queste ore a bordo di Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ è un aggiornamento di natura correttiva. Non ci sono novità, infatti, né per quanto riguarda la versione della One UI (che è già la più recente), né in termini di nuove funzioni o patch di sicurezza mensili.

Il nuovo firmware introduce la versione N97xFXXU3CTC9, arriva in un pacchetto OTA da meno di 20 MB e con un registro delle modifiche che parla di miglioramenti della stabilità e delle prestazioni del device e di eliminazione di bug.

Sebbene Samsung non si sia sprecata coi dettagli, è evidente come questo aggiornamento serva a risolvere qualche inconveniente sorto dopo l’aggiornamento di Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ alla One UI 2.1. In particolare, non pochi utenti avevano lamentato un significativo peggioramento dell’autonomia.

Novità dell’aggiornamento per Samsung Galaxy Note 9

Se da una parte continua il tira e molla relativo alla One UI 2.1, i possessori di Samsung Galaxy Note 9 possono almeno consolarsi con un nuovo aggiornamento software.

A dire la verità, non si tratta di un update inedito ma, a due settimane esatte da quando ve lo avevamo segnalato, è finalmente arrivato anche in Italia.

Si tratta di un aggiornamento piuttosto corposo – quasi 470 MB – e porta su Samsung Galaxy Note 9 la versione N960FXXU5DTCA, con patch di sicurezza di aprile e non solo. Il changelog, infatti, menziona anche non meglio precisati miglioramenti per la Fotocamera.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 10/Note 10+ e Samsung Galaxy Note 9

Per verificare l’arrivo del nuovo aggiornamento sul vostro smartphone Samsung Galaxy Note 10/Note 10+ o Note 9, potete recarvi in Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.