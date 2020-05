Nel giorno dell’arrivo sul mercato italiano di Huawei P30 Pro New Edition, si segnala anche un aggiornamento software che riguarda la serie P30 al completo, dunque Huawei P30, Huawei P30 Pro e Huawei P30 Lite.

Huawei P30 e Huawei P30 Pro: le novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento in arrivo su Huawei P30 e Huawei P30 Pro, a dirla tutta, non è particolarmente interessante. Se ben vi ricordate, qualche giorno fa vi avevamo riportato dell’arrivo anche in Europa del roll out della EMUI 10.1 per i due smartphone. In quell’aggiornamento erano contenute anche le patch di sicurezza relative al mese di maggio 2020.

Ebbene, l’aggiornamento di cui parliamo oggi contiene soltanto queste ultime: le patch di sicurezza di maggio 2020, quindi, stanno arrivando sui Huawei P30 e Huawei P30 Pro ancora fermi alla EMUI 10. Il pacchetto OTA pesa 146 MB e porta i due device alla build EMUI 10.0.0.203.

Insomma, visto che l’aggiornamento più corposo verrà distribuito come sempre in maniera graduale – per scongiurare la presenza di bug importanti –, gli utenti che non lo riceveranno per primi potranno consolarsi con questo piccolo update.

Huawei P30 Lite: le novità dell’aggiornamento

Decisamente più pesante, invece, è l’update che sta arrivando in queste ore a bordo di Huawei P30 Lite: il modello economico della serie, infatti, sta ricevendo un pacchetto OTA da poco più di un GB. Il roll out ha già raggiunto il suolo europeo.

In questo caso la nuova build è la EMUI 10.0.0.197 (dunque niente EMUI 10.1) e il registro delle modifiche contiene menzione delle patch di sicurezza di aprile 2020, oltre che di novità decisamente più significative, ovvero la versione rinnovata del browser proprietario di Huawei, Huawei Assistant, accessibile dalla schermata home, e la ricarica Smart Charge, che, sebbene non venga menzionata nel registro delle modifiche, aiuterà a preservare più a lungo la batteria del device rallentando la velocità di ricarica fino al raggiungimento del 100%.

Come aggiornare Huawei P30, Huawei P30 Pro e Huawei P30 Lite

Il percorso da seguire per controllare la disponibilità del nuovo update sul vostro terminale è il solito: Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software.

Avete già ricevuto il nuovo aggiornamento sui vostri Huawei P30, Huawei P30 Pro e Huawei P30 Lite? Ditecelo nei commenti.