Arrivato in Europa alcuni giorni fa, Huawei P30 Pro New Edition è ora ufficiale anche in Italia, coi servizi di Google e con un maggior quantitativo di memoria interna. Di nuovo c’è ben poco, ma ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cosa c’è di nuovo su Huawei P30 Pro New Edition

Huawei P30 Pro New Edition, è uno smartphone che segue la strada già tracciata settimane fa con Huawei P30 Lite New Edition: riproporre cioè un’edizione aggiornata col doppio della memoria interna, che sale a 256 GB dai precedenti 128, e con una nuova versione software: la EMUI 10.1. Hardware e design rimangono perciò gli stessi già visti con Huawei P30 Pro.

Ma soffermiamoci un momento su quello che c’è di nuovo, cioè il software di Huawei P30 Pro New Edition. Come detto, a bordo c’è la EMUI 10.1, l’interfaccia grafica introdotta coi P40, che in questo caso introduce il nuovo assistente vocale di Huawei, Celia, che permette di identificare oggetti, controllare i media, la messaggistica e la traduzione. Al suo fianco c’è Huawei Assistant, compatibile con la ricerca globale, l’accesso istantaneo, i suggerimenti AI e newsfeed.

Per il resto Huawei P30 Pro New Edition può contare su Huawei Share 4.0 OneHop per la connettività fra smartphone e dispositivi indossabili, laptop, router e veicoli, il nuovo pannello di controllo Multi-Device per intercettare i dispositivi collegati nelle vicinanze e tutte le altre funzioni dedicate alla fotocamera, che resta uno dei punti forti del telefono.

Immagini di Huawei P30 Pro New Edition

Prezzi e disponibilità di Huawei P30 Pro New Edition

Huawei P30 Pro New Edition è disponibile in Italia nei colori Silver Frost, Aurora e Black al prezzo di 849,90 euro, in vendita da lunedì primo giugno 2020 su Huawei Store, Huawei Experience Store, e nei negozi.

Per chi lo acquista entro il 30 giugno 2020, ci sono in omaggio le cuffie Huawei FreeBuds 3 (del valore di 179,90 euro) e il caricabatterie Huawei Wireless Charger (49,90 euro).

In più, per tutti coloro che acquistano Huawei P30 Pro New Edition fino al 31 agosto, Huawei regala 50 GB extra di spazio su Huawei Cloud, 3 mesi di abbonamento Vip su Huawei Music e 15 euro di credito spendibile in film su Huawei Video.