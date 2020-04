Google Foto è una delle app Google più utilizzate dagli utenti Android, pertanto riceve frequenti aggiornamenti. L’ultimo riguarda l’introduzione di un nuovo album creato automaticamente con le foto dei migliori momenti recenti che si aggiunge al carosello dei ricordi.

Google Foto testa l’album con i migliori momenti recenti

Google sta testando questa funzionalità dalla versione 4.47 di Google Foto e in base alla descrizione dovrebbe scegliere le migliori foto tra quelle più recenti. Sebbene non sia chiaro il criterio per la scelta delle “migliori foto”, sembra che vengano selezionate principalmente quelle che catturano l’utente e la sua famiglia e caratterizzate da una buona illuminazione.

L’album con i momenti salienti recenti non è una novità sugli schermi intelligenti come Nest Hub o qualsiasi dispositivo Android TV o Chromecast, tramite i quali è possibile trasmettere le foto dagli album di Google Foto direttamente al display utilizzando Google Home e recentemente Google ha anche aggiunto l’opzione per trasmettere questi album su display intelligenti direttamente da Google Foto.

E’ possibile vedere quattro delle immagini in evidenza recenti come l’icona della cartella su Google Home, tuttavia non è possibile selezionarle e nemmeno visualizzarle all’interno di Google Foto, quindi non è chiaro se Google voglia solo mostrarle come un altro feed insieme ai ricordi o come opzione altrove.

Il test e la cronologia della funzione suggeriscono che potremmo vederla operativa nella modalità Ambient di Google Assistant oppure nella cornice digitale che appare quando si appoggia un dispositivo della gamma Google Pixel 3 o Pixel 4 sul supporto Pixel.

